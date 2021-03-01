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أخبار العالم

أديس أبابا غاضبة.. إثيوبيا ترد على أمريكا بعد إدانتها للأوضاع في تيجراي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:07 ص
القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية في تيجراي
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شيماء مصطفى
علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، على بيان نظيرتها الأمريكية، التي أدانت فيه العنف ضد المدنيين في إقليم تيجراي من قبل الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، إنها تستنكر تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدة أنه تدخل في الشأن الداخلي لإثيوبيا وذلك بطلبه خروج قوات أمهرا من إقليم تيجراي.

وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن أديس أبابا ذات سيادة مسؤولة عن نشر الهياكل والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها.

وذكر البيان اقتراح إثيوبيا مشاركة جهات دولية معنية بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق المدنيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، دعا في وقت سابق، كل من الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الآخرين إلى المساعدة في معالجة الأزمة المتفاقمة في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، مستنكرًا جرائم القتال هناك.

وأكد بيان بلينكين، تزايد الإحباط من استجابة إثيوبيا وإريتريا حتى الآن، لما وصفه كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بأنه "تفاقم الأزمة الإنسانية" هناك.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان على حسابها بموقع "تويتر" أمس الأحد: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الأعمال الوحشية المرتكبة في منطقة تيجراي الإثيوبية. ندين بشدة عمليات القتل والإخفاء القسري والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إصدار منظمة العفو الدولية تقريرًا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين في تيجراي في غضون 24 ساعة العام الماضي، وهو حادث وصفته بأنه جريمة محتملة ضد الإنسانية.

ورفضت إريتريا الاتهامات، وقالت إنها لم ترتكب مثل هذه الأعمال، رغم وجود عدد من التقارير الدولية التي تقول بتورط قوات رئيس الوزارء الإثيوبي آبي أحمد في الأعمال العدائية والقتل خارج نطاق القانون، والسماح للقوات الإريترية بقتل الإثيوبيين.
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