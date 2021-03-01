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حوادث

15 مارس.. الحكم في طعون مرتضى منصور وزادة على حل مجلس نادي الزمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:51 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد زهير
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حجز الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادى، يطلبا فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد حل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى، للحكم بجلسة 15 مارس المقبل.

واختصمت الطعون التي حملت ارقام " 28873 - 28805 - 27666” ادارية عليا، وزير الشباب والرياضة.

كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الغدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
 
تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط. وقال زاده إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الإستدلال، ويتعين إلغاؤه.
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