قطاع السجون ينفذ حكم الإعدام ضد الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار

نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، فجر عيد الأضحى عام 2017، في القضية المعروفة باسم "مجزرة كفر الدوار"، وتم تسليم الجثة إلى أسرته لدفنها.





وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بإحالة أوراق الجزار المتهم بقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة، فجر عيد الأضحى في عام 2017، فى القضية المعروفة باسم "مجزرة كفر الدوار"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لبيان الرأي الشرعي في إعدامه.





وترجع وقائع القضية إلى يوم عيد الأضحى عام 2017، عندما اكتشف أهالي عزبة الحاوي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جثث 4 أشخاص من أسرة واحدة مذبوحين داخل مسكنهم ووجود بعثرة في محتويات المنزل.





تم تشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الحادث "ص. م. ج"، جزار مقيم بنفس المنطقة، وأنه سهر مع صاحب المنزل، حتى قرب صلاة الفجر، ثم تسلل إلى المنزل بغرض السرقة وقتل زوجة صاحب المنزل ثم الزوج ونجليه على التوالي.





تم التحقيق في القضية، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.

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