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مرأة

كيفية إزالة الرائحة الكريهة من الملابس

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تواجه ربة المنزل مشكلة رائحة الملابس الكريهة بعد الغسيل، وسبب الرائحة الكريهة هو العفن، وليس كل منظف قادر على إزالته، ولحسن الحظ ، هناك منتجات تنظيف أخرى يمكنها إنجاز المهمة.

هناك بعض الأشياء التي لا يجب عليك فعلها للتخلص من الرائحة الكريهة في ملابسك. على سبيل المثال ، لا تستخدم منظفًا له رائحة قوية ، لأن هذا سيخفي الرائحة الكريهة ، لكنه قد لا يزيل الفطريات ، وفي هذه الحالة ستعود الرائحة الكريهة بسرعة. أيضًا لا تستخدم منعم الأقمشة، ووق تتراكم بقايا المنعم وتنمو العفن الجديد. أخيرًا ، قم بتنظيف غسالتك جيدًا. يمكن أن يكون هذا الجهاز في الواقع مصدر الفطريات. هذا ليس مفاجئًا عندما تفكر في أن الغسيل المتسخ والكثير من الرطوبة يجتمعان في الغسالة.


ماذا سنفعل بدون الخل وصودا الخبز ،حيث  ثبت أن هذين العلاجين لا غنى عنهما في الأسرة. هذه المكونات البسيطة هي أيضًا الحل لإزالة رائحة العفن من الملابس في ثلاث خطوات سهلة.


الخطوة 1: اغسل بالخل

أولًا ، اغسل الملابس بالخل. للقيام بذلك ، اضبطي الغسالة على أعلى درجة حرارة، وزعي الملابس بالتساوي قدر الإمكان في الغسالة وصبي كوبًا كبيرًا من الخل الأبيض على الملابس. ثم قم بتشغيل البرنامج بدون منظف، تساعد الأحماض الموجودة في الخل على محاربة البكتيريا. سوف تختفي الفطريات إلى حد كبير بعد هذا الغسيل.



الخطوة 2: اغسلها بصودا الخبز
عند الانتهاء من غسل الخل ، ابدأ الخطوة التالية انشر الملابس في الغسالة مرة أخرى ورش القماش الآن بكوب كبير من صودا الخبز. قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى على أعلى درجة حرارة وبدون منظف. صودا الخبز لها تأثير معادل ، بحيث تختفي الروائح المتبقية من ملابسك.

الخطوة 3: التجفيف في الشمس

يمكنك ترك الملابس تجف بالخارج في الشمس حيث ان لها تأثير مطهر ، والذي سيقتل المزيد من البكتيريا، إذا لم يكن تعليق ملابسك بالخارج خيارًا لك ، فضع الملابس في المجفف على البرنامج المناسب. بعد ذلك ، قد لا تزال الملابس تحمل أثرًا فسادًا إذا كان الأمر كذلك ، كرر الخطوات المذكورة ، لكن استخدم كمية أقل من الخل وصودا الخبز: نصف كوب بدلًا من كوب كامل.


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