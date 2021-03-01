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اقتصاد

اقتصاد الإمارات| إعادة تسجيل ملكية 1511 علامة تجارية خلال شهرين

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:01 م
أسواق المال والشركات
أسواق المال والشركات في الإمارات
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قسم الاقتصاد
ارتفع عدد طلبات إعادة تسجيل ملكية للعلامات التجارية في الإمارات إلى 1511 طلبا خلال أول شهرين من العام 2021، وذلك في مؤشر على استمرار النشاط في القطاع الذي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن قائمة العلامات التجارية التي جرى إعادة تثبيت ملكيتها من قبل الدائرة المختصة في وزارة الاقتصاد خلال أول شهرين من العام الجاري؛ تشمل مجموعة كبيرة لعلامات تجارية عالمية ومن ضمنها أبل وجورجيو ارماني وجونسون اند جونسون ونستله وغيرها من الشركات الأخرى.

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ويعكس استمرار عمل عدد كبير من علامات الشركات العالمية الأهمية الكبيرة التي يحظى بها السوق المحلي لدى هذه الشركات التي تحرص على اتخاذ الدولة مقرا رئيسيا لممارسة نشاطها في منطقة الشرق الأوسط.

ويتضح من خلال الاحصائيات - الصادرة عن وزارة الاقتصاد - أن أعمال الشركات التي قامت بإعادة تسجيل علاماتها التجارية تتوزع على مختلف القطاعات ومنها التجارة والصناعة التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وشكلت البيئة الاستثمارية والتشريعية المميزة التي تتمتع بها الإمارات عناصر جذب خلال السنوات الخمس الأخيرة مما ساهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية للعمل انطلاقا من الدولة.

كما عززت المحفزات التي أطلقتها العديد من الجهات المختصة في العام الماضي من جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، الأمر الذي شجع شركات عالمية جديدة لافتتاح مقرات إقليمية لها، وذلك حرصا منها على ممارسة أعمالها في المنطقة انطلاقا من دولة الإمارات.
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