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ديني

بنسبة حضور 96.8%.. اطمئنان وارتياح بين الطلاب بامتحانات المعاهد الأزهرية في يومها الثالث

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:54 م
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
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محمد شحتة
أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، ‏أن حالة من الاستقرار والانتظام والاطمئنان سادت اليوم، الإثنين، بين الطلاب، خلال امتحانات ‏الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر. 

وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحان في ‏المواد العربية والثقافية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي الامتحان في مواد ‏التفسير والحديث والتوحيد.‏

وأشار التقرير إلى قيام الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بتفقد لجان معاهد ‏بدر بمنطقة القاهرة الأزهرية، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان. 

كما أفاد التقرير ‏بتوجه قوافل متابعة لأعمال الامتحانات إلى منطقة الجيزة الأزهرية، للاطمئنان على اتباع أعمال ‏الامتحانات.‏

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي على مستوى الجمهورية (149920) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس الابتدائي على مستوى الجمهورية (143086) طالبا ‏وطالبة، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(96.8%).‏

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