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توك شو

طبيب بـ لندن يفجر مفاجأة عن السلالات الجديدة لكورونا ..فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:58 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بـ لندن، إن بريطانيا تعلن اكتشاف 6 حالات إصابة بالسلالة البرازيلية من فيروس كورونا، موضحًا أن هذه السلالة مخيفة وسريعة الانتشار وتتسبب فى حالات وفاة كثيرة.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، أن السلالات الجديدة تختلف عن سابقتها، والفيروس يحتوى على تحور جيني جديد.

ولفت إلى أن الحكومة فى لندن تقوم بعمل إجراءات سريعة لاحتواء تلك الحالات، موضحًا أن هناك خوفًا من أن لقاح كورونا لا يتعامل مع تلك السلالات.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بعزل الحالات التى أصيبت، وهناك دراسات على تلك الحالات.

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع جميع السلالات بطريقة واحدة، وكل المرضى يحصلون نفس الإجراءات، وهناك مسحات تتم بشكل عشوائى ولـ أعداد كبيرة من المواطنين.

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