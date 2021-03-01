يمكن أن تصاب بالجنون فعليا، لو رنت في آذانك أصوات متداخلة من مسامع أغنية أمجاد يا عرب أمجاد، ومسامع الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عامين على سوريا والعراق وحتى إيران واليمن، بحجة استهداف تموضعات إيرانية في هذه الدول العربية الفاشلة!.









واقع في غاية المرارة، هذا الذي نحن نعيشه في معاناة حقيقية، ومنغصات دولية وداخلية، أكثر المتشائمين سوداوية لم يكن يترقبه بالمرة، فنحن محاصرون بمجموعة من الدول العربية الفاشلة، وأخرى منهارة تماما، ومجموعة ثالثة محاصرة، وبالتالى أصبحت القضية الفلسطينية مجرد واحدة من القضايا وليست الوحيدة، كما كانت، وأمامنا عقود طويلة حتى نعالج هذا الاحتلال الجديد، إما بالقواعد الأجنبية أو الاحتراب الداخلى، بخلاف الخيانات المختلفة والتطبيعات المهرولة.









واقع لم يتبلور بكل هذه السوداوية المعقدة، قبل ذلك، بشكل أو آخر، ويبدو أنه لا نجاة قريبة من هذه النكسات المجمعة.









ووسط كل هذه السياقات الصعبة للغاية، التى تتكمم فيها الأنواف من روائح الموت المنوعة إما بالغارات أو استهداف الطائرات بدون طيار أو عمليات انتحارية، أو حتى لاستمرار ضربات كورونا والمجاعات، يظل الجيش المصري واقفا على قدميه أمام كل هذه التحديات المحيطة، والشعب المصري داعما لكل ثوابت الدولة المصرية في مواجهة هذه الأخطار، التى يدعى البعض أن الخطر الإسرائيلي تراجع أمام التهديد الإيرانى، وكأن الصهاينة والفرس والعثمانلية لا ينخرون في أواصر أطلال الوطن العربي، برعاية أمريكية وروسية وأوروبية.









هذا الواقع الذي لا يترك حجرا ولا نقطة مياه على حالها في كل شبر بالوطن العربي، يحتاج رؤي جديدة في التعامل، وهذا دور مراكز الدراسات الاستراتيجية، والتى للأسف لا تقدر بالصورة الكافية، رغم أن كل هذه الأخطار التى دمرت الوطن العربي وجعلت من الشرق الأوسط إسرائيليا وإيرانيا وتركيا أكثر منه أي شيء آخر، تم تنفيذها لرؤي خارجة من مراكز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بإسرائيل وأمريكا وبعض دول أوروبا، وبالتالى لن يكون الحل الحقيقي إلا من خلال دراسات وأبحاث ممنهجة في عدة مجالات خارجة من مراكز الدراسات الاستراتيجية الوطنية.







