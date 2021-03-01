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برلمان

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تأجيل قانون الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:22 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
حسمت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب قرارها بالموافقة على تأجيل قانون الشهر العقاري حتي ٣١ ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بحضور رئيسها إبراهيم الهنيدى، وزعيم الأغلبية أشرف رشاد، ووزير شؤون النواب علاء فؤاد. وعقب تصويت أجراه وكيل اللجنة إيهاب الطماوي، وسط رفض مقترحات أخرى تتعلق بمد فترة تنفيذ القانون عام ونصف أو عامين.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، مادتين..

ونصت المادة الأولى على أن پرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱ .

ونصت المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
 
واوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.
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