اقتصاد السعودية.. "كاوست" تستضيف العرض الختامي لخريجي برنامج مسرعة للأعمال الناشئة





قال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية " واسم" أن برنامج مسرعة الأعمال يمتد لستة أشهر بمقر كاوست في ثُول بهدف تطوير رواد الأعمال في المراحل المبكرة وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة جديدة ذات إمكانات عالية، فيما تم إطلاق مسمى "بلّورة الإبداع" على نسخة هذا العام بما يعكس الضغط الشديد الذي يواجهه رواد الأعمال وسط جائحة كورونا العالمية، حيث أن براعتهم وإبداعهم في الاستجابة للأزمة تؤكد مدى ابتكار المجموعة المشاركة لهذا العام.













وقال نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولين: "لقد جعلت جائحة كوفيد - 19 هذا العام مليئًا بالتحديات لمجموعة "تقدم" 2020، ومع ذلك فقد ارتقى رواد الأعمال إلى هذا التحدي وقاموا بعمل رائع وازدهروا تحت الضغط، الأمر الذي يعكس مدى مرونة ومثابرة المواهب الرائعة التي نمتلكها في ريادة الأعمال في المملكة، ونحن فخورون جداَ بأن نكون جزءًا منها حيث رسخت كاوست نفسها على أنها قلب التقنية العميقة للاقتصاد السعودي".





وتضم مجموعة مسرعة "تقدّم" 2020 للأعمال الناشئة 76 مؤسسًا، يمثلون 37 شركة ناشئة من مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتقنية الطبية والتقنية التعليمية والتقنية المالية، في حين كانت المنافسة شديدة لهذه المجموعة، حيث تقدمت أكثر من 561 شركة ناشئة وتم اختيار 59 فقط، ومن بين هؤلاء تم تخريج 37 شركة ناشئة من البرنامج، كما تلقت الفرق المقبولة 150,000 ريال على شكل منح تمويل بدون حقوق ملكية.





وقال نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ماجد نجم، "نحن متحمسون للعمل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتقديم مثل هذه الفرصة الفريدة لرواد الأعمال الشباب للحصول على تمويل بدون حقوق ملكية، حيث يهدف برنامج تقدم إلى تجهيز رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة، ولا يقتصر الأمر على حصولهم على تقييم حول مهاراتهم في العرض، بل يمكنهم أيضًا فتح مجالات استثمارية جديدة.





وفي العرض السنوي، سيتنافس خريجو الشركات الناشئة على جائزة مالية تزيد عن 4 ملايين ريال في تمويل بدون أسهم، وسيختار الحكام 10 فائزين للحصول على جائزة بقيمة 375 ألف ريال لكل منهم، بالإضافة إلى تصويت الجمهور على جائزة لشركة ناشئة واحدة للحصول على جائزة بقيمة 375 ألف ريال، وستدعم هذه الجوائز الشركات الناشئة وتساعدها على تسريع العمليات وتنمية أعمالها وتوسيع فرقها.





تستضيف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، بالشراكة مع البنك السعودي البريطاني "ساب"، 10 مارس الجاري، العرض الختامي لخريجي برنامج مسرعة "تقدّم" للأعمال الناشئة 2020 من خلال منصة افتراضية، بحضور مستثمرين ولجنة التحكيم.وفي عام 2016م، أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شراكة مع ساب لإطلاق أول برنامج مسرعة للأعمال الناشئة "تقدّم" لدعم رواد الأعمال في اتخاذ الخطوة الأولى نحو تأسيس شركة ناشئة، وتم تخريج 126 شركة ناشئة ومنحت أكثر من 16 مليون ريال سعودي في شكل منح بدون حقوق ملكية