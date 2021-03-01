لا للسمكري.. حيل سحرية لإصلاح صدمات سيارتك بسهولة



في بعض الأحيان تتعرض السيارة لصدمة أثناء السير في الشوارع المزدحمة أو أثناء الركن في مكان مكتظ بالسيارات والمارة، هذه الصدمات أو "الخبطات" تتلف مظهرها الجذاب وتقلل من قيمتها.





كثير من قائدي السيارات قد لا يجدون الوقت الكافي للذهاب لمركز صيانة من أجل إصلاحها، كما أنها تكلف مبالغًا طائلة لإزالتها فإصلاح صدمات أو خبطات السيارات يتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال.

بعض أصحاب السيارات يرغبون في إصلاح الخبطات البسيطة بأنفسهم ودون الذهاب لفني وفي هذا السياق نقدم لكم اليوم طريقة بسيطة لإصلاح تلك المشكلة بنفسك، ودون استخدام الكثير من الوسائل المكلفة.







حيل سحرية لإصلاح صدمات سيارتك بسهولة:



- قم بتسخين كمية من المياه لأن كما نعلم أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة مما يساعد علي عودة كل شيء لأصله.





-اسكب هذا الماء الساخن على الجزء المتضرر الذي به الانبعاج، وذلك لكي يصبح هذا الجزء في جسم السيارة لين ويسهل التحكم به.





الطرق السابقة تفيد فقط في إصلاح الخبطات والأعوجاجات البسيطة لكن في حالة وجود خبطات أو حوادث كبيرة لا قدر الله يجب الذهاب لفني متخصص لإصلاحها ورشها مرة أخري بنفس لون السيارة.



-أحضر عصا شفط، وغالبًا ستجدها في الأدوات المنزلية الخاصة بإعادة فتح أنابيب صرف المياه.-ضع الجزء المطاط الذي في العصا على مكان الانبعاج في جسم السيارة بعد أن أصبح لينًا، ثم أسحب العصا، ستجد أن الجزء الذي به انبعاج قد تم شفطه للخارج، وأصبح المكان المتضرر سليمًا.