بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021

الاوفر برايس، والتى يسعى من خلالها التجار وموزعو السيارات إلى زيادة الأسعار المعلنة من قبل العلامات التجارية المختلفة ووكلائها، بحجة عدم الدخول إلى قوائم الانتظار والاستلام الفورى لمركباتهم. ظهرت مؤخرا فى مصر ظاهرة، والتى يسعى من خلالها التجار وموزعو السيارات إلى زيادة الأسعار المعلنة من قبل العلامات التجارية المختلفة ووكلائها، بحجة عدم الدخول إلى قوائم الانتظار والاستلام الفورى لمركباتهم.









وشهدت السوق المصرية للسيارات الفترة الأخيرة زيادة فى بعض طرازات العلامات التجارية، كأوفر برايس على سعرها الأساسى، وتزداد هذه القائمة يوميا، آخرها هى السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 ، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم.









وتستمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعته 1000 سي سي، يولد قوة قدرها 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.









وتعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم.









وتحتوى سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 على بعض وسائل الأمان، ومنها 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.









وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 جنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكييف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامى، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، ونظام مانع إدارة المحرك.









أما عن المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكى اسبريسو 2021، فتحتوى على نظام صوتي مكون من 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت، ولوحة عدادات رقمية، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك.









أما عن أسعار السيارة سوزوكى اسبريسو 2021 فى السوق المحلية المصرية، فقد زادت 5 آلاف جنيه فى الأوفر برايس الأخير لها، لتصبح بمبلغ 152 ألفا فى السوق المحلية.