ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:59 ص
سوزوكي إسبريسو 2021
سوزوكي إسبريسو 2021
Advertisements
كريم عاطف
ظهرت مؤخرا فى مصر ظاهرة الاوفر برايس، والتى يسعى من خلالها التجار وموزعو السيارات إلى زيادة الأسعار المعلنة من قبل العلامات التجارية المختلفة ووكلائها، بحجة عدم الدخول إلى قوائم الانتظار والاستلام الفورى لمركباتهم.


وشهدت السوق المصرية للسيارات الفترة الأخيرة زيادة فى بعض طرازات العلامات التجارية، كأوفر برايس على سعرها الأساسى، وتزداد هذه القائمة يوميا، آخرها هى السيارة سوزوكي إسبريسو 2021، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم.


وتستمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات، سعته 1000 سي سي، يولد قوة قدرها 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.


وتعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم.


وتحتوى سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 على بعض وسائل الأمان، ومنها 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.


وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو 2021 جنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكييف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامى، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، ونظام مانع إدارة المحرك.


أما عن المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكى اسبريسو 2021، فتحتوى على نظام صوتي مكون من 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت، ولوحة عدادات رقمية، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك.


أما عن أسعار السيارة سوزوكى اسبريسو 2021 فى السوق المحلية المصرية، فقد زادت 5 آلاف جنيه فى الأوفر برايس الأخير لها، لتصبح بمبلغ 152 ألفا فى السوق المحلية.
بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021
بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021
بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار وحش تويوتا راف 4 في مصر

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

شاهد | أرخص 3 سيارات في السوق المصري .. تبدأ من 118 ألف جنيه

بالأسعار والمواصفات.. الوحش الصغير سوزوكي اسبريسو 2021| صور

رسميا.. سوزوكي سياز 2021 فيس ليفت في مصر

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد اليد: ندرس خطاب الزمالك بشأن الموسم الماضي.. ومصلحة اللعبة فوق المجاملات

بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021

500 جنيه لـ 100 متر.. مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل

اليوم.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف لاتهامها بالفعل الفاضح

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 21-2-2021

أحلى سنين عدت.. حنان ترك تحتفل بمرور 9 سنوات على أول لقاء يجمعها بزوجها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان