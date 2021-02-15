ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع سمكري وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:44 ص
مصرع سمكري وإصابة
مصرع سمكري وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 أخران في حادث على تصادم بين سيارة ربع نقل ودرجة بخاريه  طريق بني عبيد - ميت فارس بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصابين ومتوفى، على الطريق الفرعي بني عبيد - ميت فارس أمام قرية ميت فارس دائرة المركز.

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة بيك أب قيادة صبحي.س.س 29  عاما، ودراجة نارية يقودها أمين.م.أ 28 عاما ، سمكري سيارات وذلك بسبب التخطي الخاطئ للدراجة النارية.

فيما  أسفر الحادث  عن مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه إصلاح.ص.أ 29 عاما، سمكري سيارات، ومرافق قائد السيارة أحمد.ع.م. 36  عاما.

وتم نقل جثمان المتوفى والمصابان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 689 لسنة 2021 جنح مركز بني عبيد، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جميعها بدون لوحات.. مصرع طالب في تصادم «مكنتين صيني» وجرار زراعي على طريق أجا السنبلاوين

مصرع أمين شرطة وإصابة زميله في حادث تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بالدقهلية

مصرع شخص وإصابة نجله فى حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل بطلخا

إصابة شخصين فى تصادم توك توك وسيارة بالدقهلية

مصرع سيدة وإصابة ٢ آخرين في تصادم توك توك ومينى باص فى السنبلاوين

مصرع سائق توك توك في حادث تصادم مع سيارة نقل على طريق السنبلاوين تمي الإمديد

ترشيحاتنا

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15

مصطلح مستشفى الأحمر يزعجنى.. رئيس الجهاز الطبي للأهلي يكشف أسباب إصابات اللاعبين

3 جثث من أسرة واحدة.. تفاصيل كارثة عقار روض الفرج المنهار

تقرير صادم لـ الصحة العالمية حول أعراض ما بعد كورونا

الصحة: تسجيل 611 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و59 وفاة

إبراهيم سعيد: مروان محسن يجب أن يرحل عن الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15

بالتزامن مع الفلانتين.. الأمير هاري وميجان ماركل ينتظران مولودهما الثاني

قطة برية تتسبب في تغريم صاحبها 80 ألف جنيه.. اعرف الحكاية