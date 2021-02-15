مصرع سمكري وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 أخران في حادث على تصادم بين سيارة ربع نقل ودرجة بخاريه طريق بني عبيد - ميت فارس بمحافظة الدقهلية





وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصابين ومتوفى، على الطريق الفرعي بني عبيد - ميت فارس أمام قرية ميت فارس دائرة المركز.





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة بيك أب قيادة صبحي.س.س 29 عاما، ودراجة نارية يقودها أمين.م.أ 28 عاما ، سمكري سيارات وذلك بسبب التخطي الخاطئ للدراجة النارية.





فيما أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه إصلاح.ص.أ 29 عاما، سمكري سيارات، ومرافق قائد السيارة أحمد.ع.م. 36 عاما.



