مصرع سمكري وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 أخران في حادث على تصادم بين سيارة ربع نقل ودرجة بخاريه طريق بني عبيد - ميت فارس بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد ورود لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوورد بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصابين ومتوفى، على الطريق الفرعي بني عبيد - ميت فارس أمام قرية ميت فارس دائرة المركز.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة بيك أب قيادة صبحي.س.س 29 عاما، ودراجة نارية يقودها أمين.م.أ 28 عاما ، سمكري سيارات وذلك بسبب التخطي الخاطئ للدراجة النارية.
فيما أسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه إصلاح.ص.أ 29 عاما، سمكري سيارات، ومرافق قائد السيارة أحمد.ع.م. 36 عاما.
وتم نقل جثمان المتوفى والمصابان إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 689 لسنة 2021 جنح مركز بني عبيد، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.