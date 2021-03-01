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النائب عاطف مغاوري: الرئيس السيسي يحنو على المواطنين بقرار الشهر العقاري

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:42 م
السيسي
السيسي
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عادل نصار
أشاد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وبعض التعديلات عليه.

وقال مغاوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي يحنو على المواطنين بقرار لشهر العقاري، متابعا أن هذا القرار رسالة للجميع لنشعر بالبعض.

وتابع النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن موقف الرئيس السيسي ليس جديدا عليه، متابعا أن الرئيس السيسي يعرف كل ما يدور في البلاد.


فيما أعلن الإعلامي أحمد موسى، وصول هاشتاج "شكرا ياريس"، رقم واحد على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المواطنين العمل على الهاشتاج.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين مع عمل بعض التسهيلات والتعديلات وتقليل النسبة.

وأضاف موسى: "كنت محتاج كام طبلة وأطبل عليهم وشكرا يا ريس والرئيس انهاردة أخد القرار".

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن: "الرئيس ريحنا كلنا وهذا هو الانحياز للشعب والناس اللي كانوا محتاجين قرار الرئيس بالتأجيل عامين ومش شهر أو اتنين".
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