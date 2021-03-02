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محام بالنقض: تأجيل قانون الشهر العقاري سيحل المشكلة..فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:17 ص
عصام شيحة المحامي
عصام شيحة المحامي بالنقض
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محمود محسن
قال عصام شيحة المحامي بالنقض إن عملية الإصلاح  صعبة جدًا ولو بدأنا  المشروعات الخاصة بالقوانين من جديد  لكان الامر أسهل لكننا الان نعالج  عيوب ومشكلات  لعقود تصل إلى نصف قرن من الزمان.

وأضاف شيحة خلال مداخلة مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن تاجيل قانون الشهر العقاري لاجراء  نقاش مجتمعي   موسع يهدف لعلاج مشكلة عالقة منذ عقود طويلة.

وتابع أن البرلمان الحالي أمامه مشروعين  لقوانين  في غاية الاهمية  الاول قانون الشهر العقاري والثاني قانون العلاقة الايجارية  بين المالك والمستاجر " قانون الايجار القديم " وهو ملف في غاية الحساسية .

وأشار شيحة إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام في مناقشة هذه القوانين الحساسة بما يضمه من خبراء خاصة أن نشاطه سيبدأ الاسبوع القادم وسيقوم بفلترتها قبيل وصولها للبرلمان خاصة في  مثل هذه المشروعات الحساسة.
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