نجم وادي دجلة: نواجه سوء حظ غير طبيعي

قال محمد هلال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن فريقه يواجه سوء حظ غير طبيعي في مباريات الدوري، وذلك عقب تعادله مع الزمالك اليوم، الإثنين، سلبيًا في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة فى مباراة كان بطلها محمد عبد المنصف حارس الغزلان، والتي أقيمت على ستاد الأهلي we السلام.





وأضاف محمد هلال، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "الشباب والرياضة"، "واجهنا سوء حظ غير طبيعي، كنا نواجه فريقا كبيرة واستطعنا حصد نقطة، أي مباراة نلعبها يكون هدفنا الـ3 نقاط، هذه طبيعتنا، ونحب أن نهاجم دومًا، لكن الضغط الذي كان علينا أجبرنا أن نلعب بهذا الشكل أمام الزمالك".





وتابع "التعادل أمام الزمالك سيعطينا دفعة للخروج من مركزنا السيئ بالدوري، لا أعرف سببا لوجودنا فى المركز الأخير، منذ بداية الدوري ونحن يواجهنا سوء حظ غير طبيعي".





وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.