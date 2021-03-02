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فيسبوك تدفع تعويضات لـ1.6 مليون شخص.. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:24 ص
فيسبوك
فيسبوك
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ندى عبد العزيز
أقرت أحدى محاكم ولاية كاليفورنيا بالموافقة على تسوية قضائية تدفع شركة "فيسبوك" بموجبها  تعويضات بـ 650 مليون دولار لأكثر من 1.6 مليون مستخدم، وفقًا لتقرير عرضته قناة العربية.

وأضاف التقرير أنه فى عام ٢٠١٥ رفع سكان "ولاية إلينوي "دعوى قضائية ضد فيسبوك، لخرق قانون استخدام تقنية التعرف على الوجه دون إذن المستخدم لجمع البيانات البيومترية.

وقال قاضي محكمة سان فرانسيسكو "جيمس دوناتو " إن التسوية القضائية انتصارًا جادًا للمستخدمين لحماية البيانات الشخصية فى الفضاء الرقمي".

واوضح التقرير أنه وفقًا لحكم المحكمة سيتلقى جميع سكان ولاية إلينوي الأمريكية  الذين رفعو الدعوى نحو ٣٤٥ دولارًا للشخص كتسوية مقترحة من شركة "فيسبوك".
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