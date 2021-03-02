فيسبوك تدفع تعويضات لـ1.6 مليون شخص.. تفاصيل

أقرت أحدى محاكم ولاية كاليفورنيا بالموافقة على تسوية قضائية تدفع شركة "فيسبوك" بموجبها تعويضات بـ 650 مليون دولار لأكثر من 1.6 مليون مستخدم، وفقًا لتقرير عرضته قناة العربية.





وأضاف التقرير أنه فى عام ٢٠١٥ رفع سكان "ولاية إلينوي "دعوى قضائية ضد فيسبوك، لخرق قانون استخدام تقنية التعرف على الوجه دون إذن المستخدم لجمع البيانات البيومترية.





وقال قاضي محكمة سان فرانسيسكو "جيمس دوناتو " إن التسوية القضائية انتصارًا جادًا للمستخدمين لحماية البيانات الشخصية فى الفضاء الرقمي".



