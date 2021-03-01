ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

هيئة الكتاب تفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:22 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج على ، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (52) لعام 2021 وذلك منذ الإعلان عنها وحتى أخر مارس 2021.

تفتح هيئة الكتاب باب المسابقة فى ١١ فرع منها تسع للكبار الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمى.

بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن ٣٥ هما الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية. 

فضلا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهى جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة افضل كتاب مترجم وجائزة افضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

يشترط أن يكون المؤلف مصري الجنسية ، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020  ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل ، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى ، وأنه لم يفز بالجائزة فى الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى. 

وسوف يتم الإعلان عن الفائزين ، وتوزيع الجوائز فى حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب(52).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمحبي المغامرات.. نيسان تكشف عن نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200

كرة نارية طائرة.. لحظة مذهلة لاحتراق نيزك في السماء.. فيديو

بمكياج جريء.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بلوك جديد