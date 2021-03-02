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منوعات

خدمة 5 نجوم.. لأول مرة في التاريخ البشري بناء فندق في الفضاء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:29 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
هل تساءلت يومًا عن شعور العيش في الفضاء؟ يراود هذا السؤال عقول الكثيرين دون إجابة ولكن لن يبقى هذا السؤال بلا إجابة بعد الآن، فقد سيبدأ بناء أول فندق فضاء في العالم وسيضم الكثير من الأمور الترفيهية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في مدار أرضي منخفض في عام 2025 وسيشتمل على مطاعم وسينما وسبا وغرف تتسع لـ 400 ضيف وتقوم بعملية التطوير شركة Orbital Assembly Corporation (OAC) ، يمكن أن تعمل محطة Voyager في وقت مبكر من عام 2027.

ستكون محطة الفضاء هذه دائرة كبيرة وستدور لتوليد جاذبية اصطناعية، سيشمل فندق"فوييجر ستيشن" العديد من الميزات التي من المحتمل أن تجدها على متن سفينة سياحية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كما سيحتوي الفندق الفضائي على سلسلة من الكبسولات متصلة بالجزء الخارجي من الحلقة الدوارة ويمكن بيع بعضها لأبحاث الفضاء، رغم كل هذه التصورات لكن لا تزال تفاصيل تكلفة بناء المحطة غير معروفة وليس هناك أي فكرة عن تكلفة قضاء الليلة الواحدة في الفندق.

لكن OAC تقول إن التكاليف أصبحت أرخص بفضل مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام مثل SpaceX Falcon 9 و Starship المستقبلية، وسيتكون فندق" فوييجر " من سلسلة من الحلقات ، مع عدد من "الوحدات" المتصلة بالحلقات.

ستدير Gateway Foundation بعضًا من هذه الوحدات الـ 24 وستكون مخصصة لأشياء مثل أماكن عمل الطاقم والهواء والماء والطاقة، وسيشمل الفندق أيضًا صالة رياضية ومطبخًا ومطعمًا وبارًا وغيرها من المرافق الأساسية للأشخاص المقرر تواجدهم في المحطة على المدى الطويل.

سيتم تأجير الوحدات الأخرى أو بيعها للشركات الخاصة والحكومات، ويمكن للوكالات الحكومية استخدام المحطة لإيواء وحدة العلوم الخاصة بها أو كمركز تدريب لرواد الفضاء.

تعود فكرة وجود محطة فضائية في المدار إلى الأيام الأولى للسفر إلى الفضاء ، وهي فكرة قدمها "فيرنر فون براون".
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