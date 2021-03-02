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عبد الله مشرف: جبت 50% وكنت مبسوط أوي.. ودخلت معهد الفنون المسرحية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:29 ص
الفنان عبد الله مشرف
الفنان عبد الله مشرف
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حمزة شعيب
حل الفنان عبد الله مشرف ضيفا علي الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة  والمذاع عبر قناة " دي ام سي"للحديث عن بداية أعماله الفنية.

وتحدث "مشرف" عن حبه للتمثيل منذ الصغر وتقليد الفنانين في المنزل لوالديه، مردفا:" دخلت الثانوية العامة أول سنة سقطت فيها تانى سنة أخويا نجح وأنا سقطت روحت مدرسة دواوين الثانوية وكان نفسى أنجح بس من غير مجموع، في 3 ثانوى جبت 50%، وكنت مبسوط أوى ".

وعن كواليس دخوله عالم الفن، أوضح:" فى يوم روحت مع صديقى افتتاح عمر الخيام، وكان فيه كل الفنانين فريد شوقى ورشدى أباظة واتصورت معاهم ومعايا الصور لحد دلوقتى".

وأردف:" بعد هذا اللقاء قررت دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، واللجنة كان فيها سعد أردش وحمدى غيث وكمال ياسين، وقدمت مشهدا في هاملت ونجحت".
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