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توك شو

عبد الله مشرف يكشف موقفا تسبب في إعادة مشهد له أمام أحمد زكي أكثر من مرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:42 ص
عبد الله مشرف
عبد الله مشرف
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حمزة شعيب
روى الفنان عبد الله مشرف، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، قصة بداية مشواره مع التمثيل.

ونوه مشرف خلال حواره مع إسعاد يونس، بأن الفنان الراحل أحمد زكي أشاد بأدائه، وقال إنه يمثل بطريقة مختلفة، مشيرا إلى إعادته لأحد مشاهد فيلم الهروب الذي جمعه بأحمد زكي بسبب ضحكهما لتقليده أداء محمود المليجي في المشهد.

وعن أول فيلم له مع محمد صبحي، قال:" أول حاجة اشتغلتها مع محمد صبحى فيلم رجل بسبع أرواح، وقالى هبتدى مسرح وعاوزك معايا وبدأنا تخاريف، وكل الأدوار اللى عملتها مع صبحى بحبها".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

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