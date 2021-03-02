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مرأة

2 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ما يتعلق بمواليد يوم 2 مارس، فتحلل شخصيتهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 2 مارس فإن ذلك يعنى أنك عاطفى وحساس للغاية وتستمع جيدًا للآخرين وتقدس العمل وتميل لتقديم العون لمن يحتاجه، لكن فى صداقاتك تكون ردود أفعالك غامضة جدًا.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود 2 مارس فى عيد ميلاده، نصيحة، تقول له فيها: إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء قبل الإقدام عليه.

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