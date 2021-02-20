توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 20/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 20 فبراير 2021، وفقا لما نشره نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:

مهينًا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. النجوم تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة

عاطفيًا: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية

صحيًا: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان



برج الثور:



مهنيًا: اعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة وهو بداية اصلاح اي اغلاط قمت بيها فى الماضي وعموما هذه الفترة ستكون فيها اخبار مالية جيدة لك

عاطفيًا: كُن عاقلًا وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة

صحيًا: ما تقوم به أخيرًا بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجابًا على وضعك الصحي





برج الجوزاء:

مهنيًا: يدخل القمر الى برجك فتحظى بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها

عاطفيًا: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب

صحيًا: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلبًا في وضعك الصحي. انتبه





برج السرطان:

مهنيًا: لا تستغل الظروف الصعبة لزملاء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف الآخرين

عاطفيًا: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة

صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة





برج الاسد:

مهنيًا: يخف الضغط وتدخل مرحلة مميزة خلال فترة وجود القمر فى برج الجوزاء وربما مواليد الاسد يكون لديكم ارباح مالية

عاطفيًا: يلفت نظرك شخص فتقع بغرامه من النظرة الأولى. سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط

صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف



برج العذراء:

مهنيًا: لا ترفض أي خطوة، والعشوائية لن تكون في مصلحتك

عاطفيًا: يدعوك الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر

صحيًا: تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي







برج الميزان:

مهنيًا: تتغيّر الأجواء ويولد مناخًا من التشويق والحركة الكبيرة ويكون الحظ رفيق دربك

عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية

صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام







برج العقرب:

مهنيًا: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل

عاطفيًا: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما

صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار





برج القوس:

مهنيًا: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها الى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل

عاطفيًا: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار

صحيًا: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات





برج الجدي:



مهنيا: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك.

عاطفيًا: حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما.

صحيًا: تعامل مع صحتك باهتمام كبير، ولا تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة.





برج الدلو:

مهنيًا:تصبح الأمور أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا مكسب لك ونقطة إضافية في مصلحتك

عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل

صحيًا: تناول كوب من الزهورات يوميًا يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة





برج الحوت:

مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا

صحيًا: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها

