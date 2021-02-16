توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16/2/20121 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صحفية الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤؤليات
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها
صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة
برج الثور:
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا
عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة
صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب
برج الجوزاء:
مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها
عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف
صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع
برج السرطان:
مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به
عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود
صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة
برج الاسد:
مهنيًا: أضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر
عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق
صحيًا: لا تكثر من شرب الكحول مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة
برج العذراء:
مهنيًا: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء. قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة
عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر
صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار
:برج الميزان
مهنيًا: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء
عاطفيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه
صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك
برج العقرب:
مهنيًا: معركة فاصلة مع الزملاء في العمل، وبنتيجتها تتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريبًا
عاطفيًا: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك
صحيًا: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يومًا بعد آخر
برج القوس:
مهنيًا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعًا مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر
عاطفيًا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام
صحيًا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق
برج الجدي
مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح. عليك الاستفادة من هذا الدرس
عاطفيًا: إذا كنت واثقًا بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنياتك تجاهه، لأنّ ذلك يفرحه
صحيًا: حاول أن توفق بين نشاطك الفكري ونشاطك الرياضي كي تبقى مرتاحًا
برج الدلو:
مهنيًا: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك
عاطفيًا: لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا
صحيًا: من المفيد إجراء الفحوص الروتينية مرة كل ستة أشهر للتأكد من سلامتك
برج الحوت:
مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار
عاطفيًا: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجًا له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع
صحيًا: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك