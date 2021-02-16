توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16/2/20121 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صحفية الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





:برج الحمل

مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤؤليات





عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها





صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة

برج الثور:

مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا





عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة





صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب





برج الجوزاء:

مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها





عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف





صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع





برج السرطان:

مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به





عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود





صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة





برج الاسد:

مهنيًا: أضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر





عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق





صحيًا: لا تكثر من شرب الكحول مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة





برج العذراء:

مهنيًا: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء. قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة





عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر





صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار





:برج الميزان

مهنيًا: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء





عاطفيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه





صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك





برج العقرب:

مهنيًا: معركة فاصلة مع الزملاء في العمل، وبنتيجتها تتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريبًا





عاطفيًا: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك





صحيًا: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يومًا بعد آخر





برج القوس:

مهنيًا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعًا مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر





عاطفيًا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام





صحيًا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق





برج الجدي

مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح. عليك الاستفادة من هذا الدرس ‏





عاطفيًا: إذا كنت واثقًا بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنياتك تجاهه، لأنّ ذلك يفرحه





صحيًا: حاول أن توفق بين نشاطك الفكري ونشاطك الرياضي كي تبقى مرتاحًا





برج الدلو:





مهنيًا: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك





عاطفيًا: لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا





صحيًا: من المفيد إجراء الفحوص الروتينية مرة كل ستة أشهر للتأكد من سلامتك





برج الحوت:

مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار





عاطفيًا: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجًا له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع



