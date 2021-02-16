ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 16/2/20121 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:01 ص
الابراج
الابراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 16 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صحفية الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤؤليات

عاطفيًا:    تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها

صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة
 
برج الثور:
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا 

عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة

صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب

برج الجوزاء:
  مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها

عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف

صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع

برج السرطان:
مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به

عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود

صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة

برج الاسد:
مهنيًا: أضبط أعصابك وحاول أن تلجأ إلى الحوار حتى لو تطلب الأمر بعض التوتر

عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق

صحيًا: لا تكثر من شرب الكحول مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة

برج العذراء:
مهنيًا: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء. قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة

عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر

صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار

:برج الميزان
       مهنيًا: أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب، وهذا يساعدك على كسب ثقة الزملاء

عاطفيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه

صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك

برج العقرب:
مهنيًا: معركة فاصلة مع الزملاء في العمل، وبنتيجتها تتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريبًا

عاطفيًا: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك

صحيًا: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يومًا بعد آخر

برج القوس:                          
مهنيًا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعًا مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر

عاطفيًا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام

صحيًا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق

برج الجدي
مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح. عليك الاستفادة من هذا الدرس ‏ 

عاطفيًا: إذا كنت واثقًا بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنياتك تجاهه، لأنّ ذلك يفرحه 

صحيًا: حاول أن توفق بين نشاطك الفكري ونشاطك الرياضي كي تبقى مرتاحًا

برج الدلو:

مهنيًا: عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة إيجابية، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد لمصلحتك

عاطفيًا: لا تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا

صحيًا: من المفيد إجراء الفحوص الروتينية مرة كل ستة أشهر للتأكد من سلامتك

برج الحوت:       
مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار

عاطفيًا: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجًا له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع

صحيًا: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 20 /12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22/12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-12-2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 23/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 6-2-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج الجمعة 12-2-2021 مهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

مخرج السرب يكشف الجزء الأصعب في الفيلم ..فيديو

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

صدق عليها الرئيس السيسي.. خطة طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

ننشر تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني

سانت كاترين 2 تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض 6 درجات في الحرارة غدا

بعد التنمر عليها .. أول تعليق من مروة عيد عبد الملك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

بعد تصدرها تريند .. أجمل 10 صور لـ حورية فرغلي تكشف عن أنوثتها