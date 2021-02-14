توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الاحد 14 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

:برج الحمل

مهنيًا: يطرح هذا اليوم بعض التساؤلات حول إمكاناتك في الإبداع. لذا، عليك إيجاد الأجوبة الملائمة

عاطفيًا: أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن يستغلوا الوقت لإثارة المشكلات بينك وبين الحبيب

صحيًا: خُذِ الخطوات الإيجابية تجاه صحتك، بما أنك من هواة الصيد فلا تتردد في القيام بذلك

برج الثور:

مهنيًا: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة

عاطفيًا: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر

صحيًا: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت

برج الجوزاء:

مهنيًا: هذا اليوم يغير الأجواء ويجعلها أكثر حماسة وتتحسن أمورك في العمل

عاطفيًا: كن منفتحًا على الحياة بعيدًا عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط

صحيًا: من المستحسن تنظيم الواجبات تفاديًا لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي



برج السرطان:

مهنيًا: تبرز مسألة مالية تأخذ حجمًا كبيرًا تكون دليلًا على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات

عاطفيًا: لا تكن فضوليًا وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط

صحيًا: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منه



برج الاسد:

مهنيًا: يسلط هذا اليوم عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمسًا جدًا

عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك

صحيًا: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة



برج العذراء:

مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات، والبقاء في حالة مريحة جدًا

عاطفيًا: التعامل مع الشريك باستخفاف يرخي بظلاله على العلاقة بينكما، فحاول تدارك الوضع بسرعة قبل تفاقم الأمور

صحيًا: نظم حياتك، خصص للعمل وقتًا، وللرياضة وقتًا، وأنت الرابح في نهاية المطاف



:برج الميزان

مهنيًا: الشعور بثقة بالنفس يكون عاملًا أساسيًا لتطوير قدراتك في العمل

عاطفيًا: الشريك يثير اهتمامك بقدراته الذهنية، لكن لا تدع ذلك يضعف موقفك تجاهه

صحيًا: كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي مهمة جدًا، واستشر اصحاب الاختصاص



برج العقرب:

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء مشهورًا، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل

عاطفيًا: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك

صحيًا: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق



برج القوس:

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح وإشراق ونجومية وهدية غير متوقعة من أحد الزملاء في العمل

عاطفيًا: لا تدع خلافك يطول مع الحبيب وبادر إلى المصالحة. تبدو اليوم نشيطًا ومندفعًا للقيام بذلك

صحيًا: تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلًا ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك





برج الجدي

مهنيًا: تتخلص اليوم من بعض الإرباك والفوضى مع بعض الزملاء في العمل

عاطفيًا: فرص التقرّب من الشريك تزداد يومًا بعد يوم، فحاول أن تبذل جهودًا مضاعفة ليزداد التواصل بينكما

صحيًا: تمضية ساعات طويلة في النقاشات غير المجدية ترهق أعصابك وتتعب نفسيتك

برج الدلو:

مهنيًا: يركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، حاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة

عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين

صحيًا: سعيك المتواصل للحصول على الرشاقة لن يخيب إذا نفّذت التعليمات الضرورية



برج الحوت:

مهنيًا: اليوم إلى مكافأة أوربح أو جائزة معنية تستحقها عن جدارة

عاطفيًا: تنتابك مشارع جميلة تجاه الحبيب ولا تشعر أنه غامض وتكون معه أكثر وضوحًا وشفافية

صحيًا: لا تتململ من النصائح والإرشادات المفيدة للصحة، نتائجها ستكون إيجابية بعد حين