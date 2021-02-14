توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 14/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الاحد 14 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: يطرح هذا اليوم بعض التساؤلات حول إمكاناتك في الإبداع. لذا، عليك إيجاد الأجوبة الملائمة
عاطفيًا: أطرد أصحاب النيات السيئة قبل أن يستغلوا الوقت لإثارة المشكلات بينك وبين الحبيب
صحيًا: خُذِ الخطوات الإيجابية تجاه صحتك، بما أنك من هواة الصيد فلا تتردد في القيام بذلك
برج الثور:
مهنيًا: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة
عاطفيًا: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر
صحيًا: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت
برج الجوزاء:
مهنيًا: هذا اليوم يغير الأجواء ويجعلها أكثر حماسة وتتحسن أمورك في العمل
عاطفيًا: كن منفتحًا على الحياة بعيدًا عن الشك او التهور وحسّن علاقاتك بالشريك كي تتمكن من تجاوز أوقات الضغط
صحيًا: من المستحسن تنظيم الواجبات تفاديًا لأي تقصير أو تراجع معنوي وصحي
برج السرطان:
مهنيًا: تبرز مسألة مالية تأخذ حجمًا كبيرًا تكون دليلًا على أخبار جديدة تتعلق باستثمارات
عاطفيًا: لا تكن فضوليًا وتتدخل في بعض شؤون الحبيب الخاصة. اهتم بشؤونك فقط
صحيًا: تكثر العوائق التي تحول دون ممارستك الرياضة. حاول التخلص منه
برج الاسد:
مهنيًا: يسلط هذا اليوم عليك الضوء ويجعلك مرهف الحس ومتحمسًا جدًا
عاطفيًا: يؤدي أحد المقربين دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك بعد افتراقكما لأسباب لم تكن تستحق ذلك
صحيًا: إنطلق بنزهة في الطبيعة واجمع بعض الأعشاب البرّية المفيدة للصحة
برج العذراء:
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات، والبقاء في حالة مريحة جدًا
عاطفيًا: التعامل مع الشريك باستخفاف يرخي بظلاله على العلاقة بينكما، فحاول تدارك الوضع بسرعة قبل تفاقم الأمور
صحيًا: نظم حياتك، خصص للعمل وقتًا، وللرياضة وقتًا، وأنت الرابح في نهاية المطاف
:برج الميزان
مهنيًا: الشعور بثقة بالنفس يكون عاملًا أساسيًا لتطوير قدراتك في العمل
عاطفيًا: الشريك يثير اهتمامك بقدراته الذهنية، لكن لا تدع ذلك يضعف موقفك تجاهه
صحيًا: كل خطوة تقدم عليها على الصعيد الصحي مهمة جدًا، واستشر اصحاب الاختصاص
برج العقرب:
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء مشهورًا، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل
عاطفيًا: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك
صحيًا: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق
برج القوس:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح وإشراق ونجومية وهدية غير متوقعة من أحد الزملاء في العمل
عاطفيًا: لا تدع خلافك يطول مع الحبيب وبادر إلى المصالحة. تبدو اليوم نشيطًا ومندفعًا للقيام بذلك
صحيًا: تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلًا ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك
برج الجدي
مهنيًا: تتخلص اليوم من بعض الإرباك والفوضى مع بعض الزملاء في العمل
عاطفيًا: فرص التقرّب من الشريك تزداد يومًا بعد يوم، فحاول أن تبذل جهودًا مضاعفة ليزداد التواصل بينكما
صحيًا: تمضية ساعات طويلة في النقاشات غير المجدية ترهق أعصابك وتتعب نفسيتك
برج الدلو:
مهنيًا: يركز هذا اليوم على شراكة لك أو علاقة، حاول أن توظف أموالك في استثمارات مناسبة
عاطفيًا: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين
صحيًا: سعيك المتواصل للحصول على الرشاقة لن يخيب إذا نفّذت التعليمات الضرورية
برج الحوت:
مهنيًا: اليوم إلى مكافأة أوربح أو جائزة معنية تستحقها عن جدارة
عاطفيًا: تنتابك مشارع جميلة تجاه الحبيب ولا تشعر أنه غامض وتكون معه أكثر وضوحًا وشفافية
صحيًا: لا تتململ من النصائح والإرشادات المفيدة للصحة، نتائجها ستكون إيجابية بعد حين