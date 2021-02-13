توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 13 إلى 19 فبراير 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 13 إلى الجمعة 19 شباط - فبراير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.





برج الحمل :





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تهدّد طباعك الصعبة وعنادك الصارخ بعض العلاقات في محيطك. مواجهة المسؤولين في أقل الأيام حظًا غير مقبولة على الإطلاق إذا كنت تود الدفاع عن مصالحك ولست آبهًا لما قد تخلفه المواجهة، فهيّا أنت تتمتّع بطاقة سلبية وبمقدورك تحطيم أي علاقة نهائيًا.أمّا إذا كنت عاقلًا وتهتم بعلاقاتك جيدًا، فإنّني انصح لك بالتروّي وضبط النفس كليًّا لئلا تكسب عداوة المسؤولين الزملاء او المنافسين.اضبط غضبك واظهر الطاقة ولو كانت مصطنعة ريثما تختفي هذه الغيمة.









حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تعالج القضايا العائلية بلا خوف أو تردد وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانبًا لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام. تعيش أوقاتًا سعيدة الى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه. تلائمك مواقع الكواكب لأنها تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره سيتجاوب معك مقدّمًا الدعم والاهتمام والرعاية. أدعوك إلى استغلال هذا الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.





















برج الثور:





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

وعود وانفراجات كثيرة بانتظار مولود الثور اذ يشكل هذا للاسبوع منعطفًا مهّمًا في حياتك وليس لأن مواقع الكواكب في الفلك ممتازة وتدعمك فقط، بل لأنك تطوي صفحة من حياتك لتنطلق في سنة جديدة مميزة بنجاحاتها. انها فترة مثمرة على مختلف الصعد، تختفي مشاعر القهر والغبن وتحلّ مكانها مشاعر الفرح والنصر. وعود وانفراجات كثيرة، ولا بدّ من أن تتوالى الاخبار السارّة لتحلّق في سماء النجاح مهما كان عمرك ومجال اختصاصك.





حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

قد تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك. تشعر بفتور الجوّ وتسرع في إلقاء اللوم عليه عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما. أحذّرك من التسرع في إطلاق الاحكام، إن شعورك بالإرهاق النفسي وفقدانك الحماسة يدفعانك الى التحفظ، فيصبح التقرّب منك صعبًا قد تحتدم الخلافات وربّما تخفق في تصحيح الأوضاع، وإعادتها الى نصابها الطبيعي. كن صبورًا وعاقلًا لأن الاجواء سوف تتحسّن ابتداءً من تاريخ 18 تعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.





برج الجوزاء:





حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

قد تعاني هذا الاسبوع من تاخير وخيبة نظرا لموقع القمر في الحوت فى بداية الاسبوع والثور فى نهاية الاسبوع ونظرا لموقع الشمس في الحوت عندما تنتقل اليه فى اخر الاسبوع خذ حذرك أيها الجوزاء ولا تدع نفسك تقع ضحية الناقمين والمخادعين. يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك. لا تقلق! اعتمد الهدوء والموضوعة كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية. لا تستلم للتجربة فهي ستكون قاسية. حتى لو عاكستك الظروف تثابر وكرّر المحاولات البنّاءة في اكثر الأيام حظًّا. تذكّر أنّها سنة جميلة ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.









حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تعرف حياتك انعطافًا مهّما فقد تلتقي شخصًا جذاّبًا أو يعود الحبيب بعد جفاء وغياب. تحسّن في العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحية ويخيّم الارتياح والهدوء. حان الوقت لدعم المشاعر الايجابية ومناقشة موضوع يهمك. تجد تعاطفًا وتجاوبًا من قبل الحبيب، كما قد تتخذ قرارًا بتطوير العلاقة الحالية. ترفض الوقوع في فخاخ المحرّضين والمتطفّلين. كذلك ترفض التدّخلات الخارجية التي تثير التناقضات في حياتك.





برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تساعدك الظروف على الاستعداد جيّدًا وتوسيع مروك البحث لتقدّم في النهاية عملًا ناجزًا ينال الإعجاب. لا أجد في سمائك تنافرًا ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدمًا نحو الافضل حتى لو اصطدمت أحيانًا ببعض العوائق. لن يثنيك ضغط او واجب بل سوف تتقدّم بعزم لتكلّل جهودك بالنجاح وعساك تختار يومًا جيدًا لتقف الحظوظ فيه الى جانبك.نظّم أوقاتك ، فالفترة مثمرة تجني خلالها ثمارًا طيبة شرط معرفة كيف ومتى تتحرّك.









حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لا شك في أنك تعلم أن المواقف العنيدة تسيء الى الروابط العاطفية وغيرها. ترغب في السيطرة وفرض النفس ما يؤدي الى اصطدامات مع الحبيب. تظهر الفوارق بينكما وتتساءل عمّا حصل للقواسم المشتركة التي تجمعك بالحبيب. أحذّرك من الشكوك والغيرة فهي تفضح مساوئك وتثير تحفّظ الحبيب. قاوم مشاعرك السلبية وتمالك أعصابك. لحسن الحظ لن تكون هذه التأثيرات طويلة الأمد، لكنّ لحظة واحدة جارحة تكفي أحيانًا لهدم علاقة متينة. فلا تتهوّر! إحترم العلاقة ولا تجازف بثقة الحبيب.





برج الاسد:





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

يسطع نجمك وتبسط نفوذك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك. تكون المحرّك الرئيسي في عملك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك. تقتحم الشهر بشجاعة وإيجابية وتعمل على التخلص من العراقيل وتصحيح الأخطاء، فتربح قضاياك بجدارة واحترام. لن يخذلك الحظ فلا تتردد في أخذ المبادرة. تقدّم وساوم وفاوض. تمد يدك بجرأة حتى لو لم تكن متأكدًا من تجاوب الآخرين. أنت نشيط وتنظر إلى الحياة من منظار متفائل وإيجابي، لهذا السبب لن تثنيك العراقيل عن عزمك.













حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تحمل الاجواء العاطفية تناقضات تطرح التساؤلات حول سلامة علاقتك بالحبيب وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة منالامتحانات . قد تشكومن اهمال وغياب الحبيب وانت تحتاج الى دعمه ووجوده الى جانبك. فلا تعرّض علاقتك للخطر. كُن لطيفًا عندما تشعر بموجة العدائية، ولا تدع الابتسامة تفارق فمك. من الضروري جدًّا عدم صبّ نار الغضب على الأحبّاء، فكن واعيًا للأمر.





برج العذراء:





حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

لا تتوقع خبرًا أو جوابًا أو انفراجًا قبل تاريخ 18 بل توّقع تأجيلًا ومماطلة. فهذه الفترة ستكون فترة بطيئة وخالية من المستجدات المثمرة. إنها فترة جوفاء لا تحمل طاقة كافية لأخذ أي مبادرة أو لبدء ورشة عمل جديد.إن الايام الأولى هذه من الاسبوع تكون صالحة فقط لإتمام ما يجب اتمامه كما تصلح للملمة الذيول وطيّ الملفات العالقة نهائيًّا. والتأمل في وضعك الحالي وتحليل هذه الفترة التي توشك على الانتهاء وربّما الوصول الى استنتاجات نهائية حيال قضية عالقة. لن يزعجك القدر بتطورات ملحّة، ولهذا السبب بإمكانك اعتبار هذا الترقب بمثابة فترة لإعادة النظر في بعض الأمور والأهداف المستقبلية. الوقت غير مناسب لإظهار بطولة أو ريادة.









حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لن تشعر بالوحدة ولن تعاني الشعور بالنقص، بل بالعكس تمامًا تتمتع هذا الاسبوع بجاذبية كبيرة وبحبّ للحياة بإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة. قد تفاجىء الحبيب بصراحتك، لكنني لا أعتبر الامر سلبيًا هذه المرّة. فالجو العام يصلح للحوار ولوضع النقاط على الحروف. لكن لا تبالغ في الأمر ولا يخطرنّ ببالك المساس بكرامة الحبيب.





:برج الميزان





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تكون هذا الاسبوع حظوظ النجاح كبيرة مع المواقع الفلكية المناسبة تمامًا، وتكون بالتالي محظوظًا ومميزًا، إذ تحظى بدعم غير منتظر، وقد يكون من قبل أفراد من الجنس الآخر. تكون أيضًا حظوظ النجاح والتفوّق كبيرة كذلك تحمل إليك الاجواء نجاحًا كبيرًا فتبدو مشرقًا بطاقتك وابتسامتك الساحرة. الكواكب الى جانبك معظم الوقت، وتتركّز الأعمال والواجبات حول الموضوع المالي والمفاوضات. معالجة لشؤون إدارية، وتنجح في تنظيم شؤون منزلك او مكتبك او حتى شؤون الآخرين. تهتم بأعمالك على نحو لافت وديناميكي غير مبالٍ بما قد يطرأ على حياتك من حواجز وعوائق.





حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تحرز تقدّمًا مهّمًا وقد تقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو قد تعمل على توطيد الروابط الحالية. تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك وتتحرر من العقد والتحفّظات. أنت حبيب جريء وجذاب وهذا الشهر يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة لكن تجنّب الغرور. إن الوقت المناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية.









برج العقرب:





حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تصلح بداية الاسبوع لاطلاق مشروع وتثمير بعض الافكار ووضع الخطط من اجل التنفيذ فترة مفيدة ومثمرة جدًا تحصد ما زرعت أنت متحمس للعمل ولا سيما العمل السريع منه، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة. قد يتضاعف العمل وتتراكم المسؤوليات، لكنك قادر على تنظيم جدول أعمالك بنجاح.تجد معظم الاجوبة عن كل التساؤلات، وقد تستشار مرة على الاقل في امر مهم، فتبرز قدراتك القيادية والإدارية تستقطب الانتباه والتأييد، وإذا كان مجال عملك يقبل ترقية أو يسمح بالتّقدّم، فعلى الارجح سوف تسمع وعودًا صادقة تتحقّق .









حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

أنصح لك عدم إهمال متطلبات الحبيب. تكون مشغولًا إلى درجة أنك قد تنسى الأولويات الشخصية فتقع المشاكل الى أنت بغنى عنها إياك والمغامرة المشبوهة. حذار الخلافات القاسية ولا تكن أنانيًا. ضغوط كبيرة في العمل أو الحياة الاجتماعية قد تؤثر في العلاقة مع الحبيب. تبدو عدائيًا وجافًا الأمر الذي قد يسبّب نفورًا بينكما.













برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تبدو بداية اسبوع مثقلًا بالاعباء العائلية وقد تختلط عليك الأمور، فتفقد قدرتك على التركيز لترتكب خطأ واضحًا يعرضك لسلسلة من المواقف المربكة. قد تشعل النار حولك وتحرق خط العودة فتتأزم الأوضاع ويحرج وضعك. قاوم السلبيات بالايجابيات لتتحاشى التحديات . لست قادرًا على تمالك اعصابك فتهدّد بذلك الجهود السابقة بالهدر والضياع. أدعوك الى الإسراع بتصحيح الخطأ قبل فوات الأوان. فما الحكمة من إطلاق العنان للانفعالات وعدم ردعها.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تنعم بوضع عاطفي جيد تنفتح أمامك الأبواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية. تدعمك الكواكب وتشجّعك على تلبية الدعوات. وعلى الأرجح يلفت نظرك شخص مختلف عن محيطك تجد فيه خصالًا غامضة ترغب في اكتشافها واختبارها. يكون اسبوعا شيّقًا للعازب الذي لن يشعر بالوحدة أبدًا أمّا سعيد الحظ فقد يصل به الأمر إلى الارتباط والاستقرار.

















برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

بعد صخب الاسابيع الماضية وفوضاها تهدأ الأجواء وتصفو بشكل واضح لتسمح لك بإعادة تنظيم أفكارك ومشاريعك. يسمح لك الوقت بإعادة خلط الأوراق ومن ثم تأدية دور بارز بعد أن تراجعت أسهمك وخفّت شعبيّتك. ها هو الحظ يناديك فلا تتردّد في اقتحام الفرص. لا تخشَ الضغوط التي قد تحاول ثنيك عن المحاولة فإذا كنت بصدد تسوية قضية معيّنة إجمع المستندات والمعطيات كافة، ثم بادر إلى التحرّك. فاوض وساوم وحاور بهدوء.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

تبدو متطلبًا يا عزيزي وثائرًا بسبب موجات الغيرة والهواجس التي تسيطر عليك خلال أقل الأيام حظًا. أنصح لك عدم إلقاء اللوم على الحبيب عشوائيًا، بل العمل على إيجاد قواسم مشتركة جمعتكما في البداية، وغضّ الطرف عن الشوائب والخلافات التي تثير النزاعات فكن ذكيًّا واختر الأفضل لك مهما كثرت المصاعب فإنّ الصبر والحكمة اللذين تتمتّع بهما يا عزيزي ينقذانك فلا تيأس.





برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

تبذل الكثير وتحصد أيضًا الكثير من التقدير والاحترام. هذا أمر أكيد. تبدأ بالحصاد منذ الايام الاولى للاسبوع أظهر مهارتك وحبّك للقيادة. لا تضيّع الوقت سعيًا وراء المغامرات واللهو فقط، بل ركّز قدراتك لأنك فعلًا تستطيع لفت الانظار وحتى الانتصار على المنافسة. تجتمع عدة ظروف إيجابية لتدعيم جرأتك، لذلك تحرّك كما يتوجّب عليك ان تتحرّك ولا تظهر ضعفًا، بل حرصًا وحكمة. يتدخّل القدر لمصلحتك وتنجح في قضية مستعصية.





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

إذا رغبت في الزواج فهنيئًا لك تكون سنة جميلة وهنيئة. أمّا إذا كنت متربطًا فسوف تجدّد قسم الزواج وعهد الولاء والإخلاص غير مرة فالجّو لطيف ويشجّع على اللقاءات الرومانسية وتطوير العلاقة التي ستعلو مرتبة وتشتدّ حصانة.فأنت منسجم تمامًا مع نفسك وتتمتع بطاقة ايجابية تنعكس بالمثل على محيطك وعلى الأسلوب الذي تتعامل فيه مع الآخرين.









برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

يعود الحظ لكي يغمز حياتك هذا الاسبوع مع وجود القمر في برجك الذي يحمل اليك مفاجآت وارباح غير منتظرة من مخططات وبرامج ناجحة تتشجّع على اختيار مجال جديد وتتجرأ على مواجهة أمر دقيق وشائك. تعمل على موضوع جديد وتقدّمه للعائلة أو للمسؤولين بفخر واعتزاز، أو قد تطلّ على محيطك بمظهر مختلف رغبة منك في مواكبة مرحلة التغيير.وتتمتّع بمزاج مثالي يؤهلك للمشاركة في اجتماعات مهّمة وطرح الأفكار والمناقشة. تترك انطباعات حسنة جدًا، وقد تحصل على فرصة للسفر أو لزيارة مقرّ آخر.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: