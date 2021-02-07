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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 7/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:00 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الاحد 07 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنياً:    تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد

عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة

صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها

برج الثور:
مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة

عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك

صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحياناً


برج الجوزاء:
  مهنياً: أخبار على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم فحاول ان تستغل هذه الفترة الجيدة على الصعيد المهني والمالي

عاطفياً: الظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء. خفف من تكبرك بعض الشيء لئلا تفقد الشريك

صحياً: الضعف متحكم في رئتيك بسبب الإكثار من التدخين. كن حذراً

برج السرطان:
مهنياً:   لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه

عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ

صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق


برج الاسد:
مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد

عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان

صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك






برج العذراء:
مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة

عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار


:برج الميزان
         مهنياً: قد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح

صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية


برج العقرب:
مهنياً: الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها

عاطفياً: هدئ من اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية

صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها. كن صبوراً واستمر في اتباع الحمية

برج القوس:                         
مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الازمات والمشكلات

عاطفياً: تحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوماً

صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي قوي، يصيبك بقلق ووهن، تماسك قليلاً

برج الجدي
مهنياً:  لا ينصحك هذا اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيراً تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة

عاطفياً: تسعى الى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة

صحياً: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك تعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي

برج الدلو:

مهنياً: تتاح لك فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد. عليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر

عاطفياً: الحبيب إنسان متفهم لكل ظروفك، ويبدي اهتماماً كبيراً بكل ما يزعجك ليساعدك على التخلص منه

صحياً: تجنّب الانفعالات القوية وخفف من المشاريع، فقد تكون متوتراً لا تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي







برج الحوت:      
مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم

عاطفياً: يوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد

صحياً: كن ليّن الطباع مع العائلة على الأقل، ولا تنفعل أمام أي تصرف لا يستحق الاهتمام.


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