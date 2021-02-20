توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 20 إلى الجمعة 26 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 20 الى الجمعة 26 - فبراير 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

أحذّرك من ضغط كبير يولّد احتكاكات وتحديات، ما يستدعي التروّي والانتباه واحترام قواعد السلامة، بعيدًا عن المخاطرة والمغامرة. لحسن الحظ أن معنوياتك تبدو أكثر صلابة ممّا كانت عليه في الأسابيع الماضية. تبلغ المعاكسة أوجها في نهاية الأسبوع، وتولّد مشكلات زوجية ومهنية واشتباكات شخصية على اكثر من صعيد، وأزمات تطال بعض المفاوضات. فهذا الطالع يقف بالمرصاد لمشاريعك، لذل أنصح لك التروي والهدوء وتجنّب الفخاخ القدرية التي قد يتعلّق قسم منهابقضايا الزوج أو الشريك، محذّره من السرعة والتهور والعدائية والعنف، ولا تتعرّض أنت أيضا لهذه الأوضاع، ولا تجازف في مجالات عقيمة استقرارك على المحك!إصبر وكن هادئًا ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الغضب.

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاذر من حبّ عاصف قد يكون له تأثيرات خطيرة عليك. لا تبحث عن المستحيل ولا تتحدّ الأقدار! قد تكون الغيرة شديدة وتنقلب ضدّك كألدّ عدو يا عزيزي! لا تثرها أيضًا ولا تفقد السيطرة بالمقابل على نفسك. حاذر كلمات جارحة قد تجهل آثارها الهدّامة، كذلك ابتعد عن الكذب والمراوغة أو المناورة. تجنّب العنف عند الغضب وكن واعيًا لما يحصل. لا شك في أنك تمر بفترة من الانفعالات الشديدة والانزعاجات، فتعيش حرمانًا قد يأخذك بعيدًا وربما إلى قطيعة ونهاية لعلاقة كانت تسعدك. من دون أدنى شك تمرّ بتجربة خاصة أو تلمس تطورًا رومنسيًا لعلاقة حديثة لم تتصور أنها قد تبلغ هذا الحجم.

برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

قد يحمل اليك هذا الأسبوع فرصًا ووعودًا مادية ومهنية،. تضطر ربما الى بعض المناورات واعتماد اساليب ملتوية احيانًا، لبلوغ اهدافك. تناضل وتضاعف جهودك لمواجهة بعض العراقيل، ما قد يعني تغييرًا اساسيًا في استرتيجية او هيكلية معيّنة وتعديلًا على برامجك المستقبلية. اعتبارًا من نهاية الأسبوع، تشعر بانفراج اكبر وبقدرة على التعبير عن نفسك بصورة عفويّة، فتستعيد البسمة. تشعر بأنك منتصر وتقوم بالخطوات اللازمة لإطلاق مشروع او بلورته.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تنعم بطالع مميّز لعواطفك وعلاقاتك الشخصية ما يحمل الوعود الكثيرة.قد تتعقّد العلاقات قليلًا، فيولّد جوّ من المواجهات والغيرة والشكوك، وهذا ما يجعلك متحفّظًا وغير قادر على التواصل مع الآخر، وربما يهدّد بقطع علاقة او باحتكاكات لأي سبب، مهما يكن صغيرًا. تطرأ مشكلات زوجية يمكن ان تحلّها بسفر مشترك تشارك به الحبيب، او رحلة صغيرة تعيد اليكما الودّ والتقارب. تشدّك الاوساط النافذة والفاعلة والمراكز الكبيرة، فتسعى اليها او يخفق قلبك باتجاهها، الاّ أنّك تعود الى هدوئك، وتوطّد العلاقة مع الحبيب، وقد تلتقي نصفك الآخر، اذا كنت خاليًا، وتتصالح مع اصدقاء قدامى وتعمّق بعض الصِّلات.

برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تعاود السيطرة على أوضاعك ومزاجك أيضًا، فترى الأمور من وجهة نظر ايجابية. يكون القمر في برجك ويغمرك بالقوة والشجاعة وتلاقي التجاوب المطلوب والاهتمام الذي تستحق، في حين تنطلق المشاريع مجددًا. تبرز بشخصية مميزة وتعبّر عن نفسك ببلاغة تفتح امامك الأبواب. فبعد اسابيع من القلق والتردد، تجد نفسك أمام ساحة واسعة من الاحتمالات والمعطيات الجديدة، فتنجح خطواتك وتفرض وجهة نظرك وتمارس عملية اقناع مميزة. ترضى عن عطائك وكفاءتك، وتسعى الى تجميل محيطك. تتمتع بحظوظ كثيرة ايضًا على الصعيد المالي، ما يعني مكافآت وترقيات أو أرباحًا مادية مدعومة من قبل مراجع نافذة، حتى من المحتمل ان تحظى بمفاجآت غير متوقعة تستوجب قرارات سريعة لبلوغ الاهداف

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تستعيد الانسجام والتفاهم وتقيم لقاءات حارة ووديّة جدًّا. تناسبك الظروف الحالية لأنّها تقرّب المسافة بينك وبين الحبيب وتسمح لكما بالتفاهم وتلطيف الأجواء. باستطاعتك محاولة إعادة المياه الى مجاريها الطبيعية بعد عواصف الأسبوع الماضي، وبإمكانك توضيح رأيك ومواقفك. لكن إذا اردت استعادة ثقة الحبيب، يتوجّب عليك إيجاد وسيلة للتراجع عن أخطائك واتخاذ خطوات جريئة لتصحيحها وإلاّ فلا تحلم بمصالحة. إنّ الأسبوع مثمر والوقت دافئ يبشّر بالتسويات المرضية وربّما بالتدخلات من قبل الاصدقاء والأهل لتقريب وردم الهوة بين الطرفين.

برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

لا تتوّقع حركة أو انفراجًا أو جوابًا الا بعد يوم الاثنين ، وبالتأكيد لن تتوّقّع من نفسك نشاطًا واسعًا ولا خطوات جريئة. وبالتالي، أدعوك الى التمتع بهدوء الأجواء لا للشعور بالهلع إذا وجدت الآخرين يتدافعون. تمهل، فالوقت ليس مناسبًا لك للتحرّك الفعّال أو التنفيذي. وظّف طاقاتك في امور إدارية وتنظيمية فقط لا غير. كما أدعوك الى تجنّب توقيع أي ورقة أو مستند أو المباشرة بخطوة جديدة مهما كثرت الإغراءات والضغوط. أطلب مهلة. كذلك أحذرّك من ظهور مشاحنات وخلافات أو ضغوط لمنافسين، فلا ترتبط بالمواعيد المهمة إلا إذا كانت أعصابك هادئة ومتماسكة.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

وجود فينوس في برج الحوت يبشر بفترة عاطفية ممتازة تقوى مخيلتك وقدراتك الخلاقة وتحقق ذاتك ابتداء من الان الوقت ملائم للعلاقة الرومنسية ولتعزيز الطموحات والاقتناع بأنها ممكنة التحقيق لكن يجب التمهل لان الخطوات المتسرعة قد تأتي بالنتائج العكسية.

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

أنصح لك تخفيف نبرة الصوت وتجنّب الانفعالات قدر المستطاع. ستواجه بعض العدائية والتشنّج، وقد تنشأ خلافات لم تكن في الحسبان أو تظهر مشكلات قانونية معقدة.

يبدو الوضع العام متقلبًا وقد ينذر ببعض المشكلات العائلية أو ربما بقلق على احد الوالدين أو أفراد الأسرة. لذلك أدعوك الى ترتيب أوضاعك الخاصة من دون تلكؤ والى إنهاء المسائل العالقة. إذا أمكن بصورة هادئة وليّنة. تسلّح بالصبر واضبط ثورتك، ستحصل على فرصة جيّدة، بل رائعة لتحسين اوضاعك.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

لا تصدّق وعودًا واوهامًا عاطفية هذا الأسبوع الذي يدعوك الى احترام الصداقات الحقيقية والرهان عليها وتعزيز العلاقات الثابتة والمخلصة، اذ انّ كل جديد قد يتعرض لمشكلات وتعقيدات انت بغنى عنها. اذن ابتعد عن المغامرات، فالحظ يتحدّث عن علاقات عابرة وزائلة، ويدعو الى التواصل الفكري والانسجام والتفاهم العميق. قد تفضّل الابتعاد عن شريك لا تشاطره الأحلام نفسها، او تعيد النظر في علاقة لا ترضيك، وتطلب مهلة او فرصة لاتخاذ القرار وحسمها نهائيًّا، ويؤدي الأمر الى جفاء وبرودة وفراق.

برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

تتمتع بدعم مميز، فأفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية وحل المشكلات بموضوعية تامة. أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظمأهدافك بسرعة مدهشة سابقًا الآخرين بأشواط في حصد التقدير والمكافأة.ستطمئن الى حاجاتك الحميمة والشخصية نظرًا إلى غياب المعاكسات والأحداث المعرقلة. وليس جهودك الخاصة فقط هي التي ستحسن الجو، بل أيضًا جهود الآخرين تجاهك. تبدو سعيدًا لمجرى الأمور التي بدأت تتحسن. يساهم المحيطون بك في جعل هذا الأسبوع مميزًا ولا سيما على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقلات. ستبرع في مجال المبيعات والتجارة، كذلك الصحافة والإعلام والكتابة لأنك تتمتع بأفكار خلاقة وقدرة على إيجاد الحلول السهلة والذكية.

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

قد يكون هذا الأسبوع هو الأفضل عاطفيًا، فهو يرعاك ويغمر علاقاتك العاطفية بالحنان والودّ، إلاّ أنّك تضطر الى المساومة وقبول بعض التسويات والتنازلات، حفاظًا على الانسجام والهدوء. حاذِر حتى لا ترتكب الهفوات او تزجّ نفسك في ورطة ما او خلاف مع أحد المقرّبين. لا تترك الكلمات تخرج من فمك بسرعة وتتخطّى الأفكار، حتى لا تجرح أحدهم وتولّد لنفسك موقفًا حرجًا او صعبًا.

:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

قد تهدأ الأحوال فتعرف فترة من الهدنة في حياتك وتبعد عنك المخاطر والانفعالات. قد تجد حلولًا لمشكلاتك وتنطلق بحيوية مضاعفة. رويدًا رويدًا تعاود السيطرة على الأحداث، وتسير بخطى ثابتة نحو إنجاز بعض الأعمال وتوقيع عقود أو الارتباط بعمل جديد. تبصر مشاريع متعددة النور ويكون لإشراقك الشخصي أثر في ترك انطباع جيد، أينما حللت. قد تتحمل مسؤوليات جديدة أو تؤدي دورًا مهنيًا مهمًا. بالإضافة إلى ذلك، ترى بوضوح الأساليب الواجب اعتمادها في العمل. تخطط وتستبق القرارات. يمكنك الاعتماد على إعجاب الناس النافذين بك، ما يبشّر بترقية أو بعلاوة على الراتب أو بمنح ومكافآت

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

يتميّز هذا الأسبوع بدعم الأصدقاء لك وحضوره عند الحاجة، لمواساتك ورفعمعنوياتك وتخفيف الضغوط عنك، وخصوصًا إذا طرأ سوء تفاهم مع الحبيب أو مشكلة مفاجئة.تسوّى الأمور بالإجمال وتهدأ الهواجس، وتميل إلى الاستقراروالهدوء وعدم الحماسة، وتصبح أكثر حرصًا على قيم الإخلاص والصدق والشهامة والعطاء.قد يحاول الشريك إحاطتك بالحنان وتخفيف القلق الذي ينتابك.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

قد تشعر بأنك تراوح مكانك او ان الأمور تتراجع دراماتيكيًا على الرغم من حيوية تسكنك واستعداد لملاقاة الآخرين والتفاهم معهم. تعالج مشكلات متلاحقة وتخترق الحواجز، لكن الاتصالات والعلاقات في العمل تتعقد، ما يثير حفيظتك، وربما يجعلك تتصرف بطريقة عدائية، للاسف. اذا التزمت الهدوء والروتين من دون تعقيدات، قد تجتاز هذا الأسبوع بسلام. اذا شعرت بالتعب المتراكم فاسترح، بعيدًا عن النزاعات! حاول على العكس ان تضع حدًا لمشكلة مع الشريك المهني، لكن عليك الحذر في التعاطي مع بعض السلطات او المراجع النافذة او القضاء. يسود مناخ اكثر ايجابية، فتزول معوقات امام بعض المشاريع وتسوي مشكلات مع الزملاء او المتعاملين والمتعاونين، وتكون الدبلوماسية واللباقة طريقك الى النجاح وكسب التأييد بعيدًا عن الانتقادات والتحديات.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

قد تعيش سعادة استثنائية وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعيًا وجماهيريًا. قد تلتقي الحب إذا كنت خاليًا أو تعيش لحظات لا تُنتسى. تفرح بلقاء وتبادل نظرات، وبتواطؤ فكري مع أحد المرشّحين لدخول قلبك أو أحد المعجبين (أو إحدى المعجبات). فأنت، يا عزيزي، تحبّ بعقلك وتنتعش فكريًا إذا وجدت الشخص الملائم لك، والذي يبادلك الأفكار والآراء والانطباعات، ويكون شقيق روحك. بمعنى آخر، أنت تعقلن الحب، فيأسرك حضور جذّاب، وتشعر الى جانبه بالآمان.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تعيش أسبوع جيد ومليء بالآمال الجديدة، تكبر الحماسة خلاله كلّما تقدّمت الى أواخره. فالأجواء تحمل إليك الآمال، وتشهد تغييرات إيجابية في العمل وفي الخطط، إذ تبدأ جديدًا وتتلقى عرضًا أو أموالًا غير منتظرة، وربما تحقّق ربحًا بطريقة مفاجئة.

تحقق آمالًا يا عزيزي، أو تجسّد أفكارًا ومشاريع. تبدو متحمسًا ومقبلًا على الدنيا، فتستقطب العاملين معك والزبائن وأصحاب النفوذ. تغني المحيط بأفكار مهمّة وجديدة وفعالة، وتتحدث بلباقة لافتة، فتقنع الآخرين بوجهات نظرك، لكي يتبنّوها بطريقة سريعة ومن دون انتظار. قد يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما، ثم تتغيّر الاجواء ويولد مناخ من التشويق والحركة الكبيرة. تحميك السماء من مخاطر قد تطال صحتك أو سلامتك، لكن أدعوك أيضًا الى حماية نفسك والى التروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الاقدار.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يشهد الحب صخبًا هذا الأسبوع، إذ تلتبس العلاقات الشخصية، فتعاني بعض المفاجآت والضغوط. تضطر إلى المواجهة غير مرّة، وتنتفض على واقع أو تواجه شريكًا متزمتًا أو متطلبًا. قد تميل برغباتك إلى شخص تشكّل العلاقة معه التباسًا أو صعوبة. من الممكن أيضًا أن يفرض عليك ما لا ترتضيه. تنزعج من تصرفات الآخر وأسلوبه ومناوراته، كما قد يتسبب أحد أفراد العائلة بقلق، أو يثير مشكلات مادية أو يفرض عليك مساعدة أو حماية أو تغطية لبعض أعمال الطيش التي ارتكبها .









برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

اسبوع ايجابي وجيد وقد تتاح لك فرص كثيرة ومهمة، وربما تتبلور مشاريع مهنية جديدة لتقوى ثقتك بالنفس وتراجع بعض الحسابات.لا تخشى من قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد انه يومأ ناشطًا بالمستجدات حاملا مشروعًا لسفر أو سفرًا مميزًا أو موعدًا واعدًا. كذلك تتحدث عن رومنسية أو حلول للمشاكل وعن تخفيف لضغط شخصي إذا طرأ تأجيل فلا تتذمر بل انتظر حلا أفضل لكي تزول الضغوطات نهائيًا.انتقال يشير الى بعض الواجبات والمسؤوليات التي يجب اتمامها لا تكابر , لا تكن ارتجاليًا باكر الى عملك ولا تتأخر عن برنامجك تكون الضغوط متنوعة وقد تشعر بالارهاق

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

ستفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على كل المستويات وخصوصًا على الصعيد العاطفي. ترافقك الظروف السهلة والتي ستسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك. فإذا كانت العلاقة متينة ستصبح أكثر متانة وصفاء. تختفي الهواجس وأسباب الغيرة. يطمئن بالك لسير الامور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك أو تعانيها العلاقة. تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة وبالتوّدد.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يبتسم لك الحظ في هذا الأسبوع من جديد وتتوسع الآفاق، فإذا مررت ببعض فترات الخيبة سابقًا، فإنك تنسى الآن ما حصل، وتشعر بالارتياح، ثم تحلّق في سماء السعادة والنجاح. يحمل هذا الاسبوع وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية. يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك. أينما كنت تبدو متحمسًا، واعيًا ما يحصل، مسيطرًا على الأمور ومنفتحًا على آفاق جديدة ترضيك وتسعدك. قد تضطر الى التحفّظ عن التعبير عن آرائك وانتظار فترة أفضل، ثم تتغيّر الأوضاع لكي يحظى الجميع بفترة قد تكون استثنائية، يتحرّرون خلالها من بعض العقد، ويطلقون العنان لرغباتهم وطموحاتهم، فتسير الأمور على أفضل ما يكون. يجب التنويه الى أنّ هذه الفترة ممتازة لشتى أنواع الأبحاث والمبادرات والتنقلات والاسفار والمشاريع الجديدة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

قد لا تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب الى شعورك بالاستياء أو التعب. كما أن المشكلات المنزلية أو العائلية تجعلك إنسانًا قلقًا وغير متعاطف كليًا مع الحبيب. بل قد تتذّمر مرات عدة من القيود والمطالب التي يفرضها عليك الحبيب. هنا يتوجب عليك لفت نظره الى ضرورة الاعتدال في المواقف، فأنت ترفض القيود، وتقوم علاقتك على أساس التفاهم والانسجام، لا على أساس الرضوخ لشروطه.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

معنوياتك هائلة، وأفكارك نيّرة وحسّك ممتاز. تدرك بحدسك ما عليك القيام به وتعبّر عن نفسك بلباقة نادرة، تُتيح لك مجال كسب القضايا وإقناع الآخرين بوجهات نظرك وكسب المعارك والحصول على بعض المطالب أو إيجاد عمل. وعلى الرغم من بعض المشكلات والمصاعب التي قد تطرأ، فإنّك تجد الوسيلة الناجحة لإتمام بعض الأعمال بطريقة مذهلة وسريعة، بفضل قدرتك على توظيف دروس التجارب الماضية وتخفيف الأخطاء والابتعاد عن الحكم المتسرّع على الأمور. يقوى مركزك في محيطك، على الرغم من شعورك ببعض المعاكسات. لكن لا تخشَ شيئًا، فليس هنالك من أخطار جسيمة.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

سيكون أسبوعًا جميلًا تتحسن فيه الأجواء فيخيم الدفء والرومانسية. إذا كنت عازبًا افتح عينيك جيدًا واخرج للقاء الناس، فمن المحتمل أن تلتقي شريك عمرك، المصادفات ستكون سعيدة. قد تلتقي زميلًا أو رفيقًا قديمًا، وربما تتطوّر العلاقة الى عاطفية. ابق قلبك منفتحًا، فقد يكون الحب متوجّهًا إليك. أما المرتبط فهو يعيش في نعيم. الجو رومانسي الى أقصى الحدود. يسهل بحث الموضوعات الحساسة، فتتخلص من أزمة عالقة أو تعالج نزاعًا وخلافًا.

وتميل إلى الاستقراروالهدوء وعدم الحماسة، وتصبح أكثر حرصًا على قيم الإخلاص والصدق والشهامة والعطاء.قد يحاول الشريك إحاطتك بالحنان وتخفيف القلق الذي ينتابك.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

قد تشعر بأنك تراوح مكانك او ان الأمور تتراجع دراماتيكيًا على الرغم من حيوية تسكنك واستعداد لملاقاة الآخرين والتفاهم معهم. تعالج مشكلات متلاحقة وتخترق الحواجز، لكن الاتصالات والعلاقات في العمل تتعقد، ما يثير حفيظتك، وربما يجعلك تتصرف بطريقة عدائية، للاسف. اذا التزمت الهدوء والروتين من دون تعقيدات، قد تجتاز هذا الأسبوع بسلام. اذا شعرت بالتعب المتراكم فاسترح، بعيدًا عن النزاعات! حاول على العكس ان تضع حدًا لمشكلة مع الشريك المهني، لكن عليك الحذر في التعاطي مع بعض السلطات او المراجع النافذة او القضاء. يسود مناخ اكثر ايجابية، فتزول معوقات امام بعض المشاريع وتسوي مشكلات مع الزملاء او المتعاملين والمتعاونين، وتكون الدبلوماسية واللباقة طريقك الى النجاح وكسب التأييد بعيدًا عن الانتقادات والتحديات.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

قد تعيش سعادة استثنائية وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعيًا وجماهيريًا. قد تلتقي الحب إذا كنت خاليًا أو تعيش لحظات لا تُنتسى. تفرح بلقاء وتبادل نظرات، وبتواطؤ فكري مع أحد المرشّحين لدخول قلبك أو أحد المعجبين (أو إحدى المعجبات). فأنت، يا عزيزي، تحبّ بعقلك وتنتعش فكريًا إذا وجدت الشخص الملائم لك، والذي يبادلك الأفكار والآراء والانطباعات، ويكون شقيق روحك. بمعنى آخر، أنت تعقلن الحب، فيأسرك حضور جذّاب، وتشعر الى جانبه بالآمان.





برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تعيش أسبوع جيد ومليء بالآمال الجديدة، تكبر الحماسة خلاله كلّما تقدّمت الى أواخره. فالأجواء تحمل إليك الآمال، وتشهد تغييرات إيجابية في العمل وفي الخطط، إذ تبدأ جديدًا وتتلقى عرضًا أو أموالًا غير منتظرة، وربما تحقّق ربحًا بطريقة مفاجئة.

تحقق آمالًا يا عزيزي، أو تجسّد أفكارًا ومشاريع. تبدو متحمسًا ومقبلًا على الدنيا، فتستقطب العاملين معك والزبائن وأصحاب النفوذ. تغني المحيط بأفكار مهمّة وجديدة وفعالة، وتتحدث بلباقة لافتة، فتقنع الآخرين بوجهات نظرك، لكي يتبنّوها بطريقة سريعة ومن دون انتظار. قد يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما، ثم تتغيّر الاجواء ويولد مناخ من التشويق والحركة الكبيرة. تحميك السماء من مخاطر قد تطال صحتك أو سلامتك، لكن أدعوك أيضًا الى حماية نفسك والى التروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الاقدار.

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يشهد الحب صخبًا هذا الأسبوع، إذ تلتبس العلاقات الشخصية، فتعاني بعض المفاجآت والضغوط. تضطر إلى المواجهة غير مرّة، وتنتفض على واقع أو تواجه شريكًا متزمتًا أو متطلبًا. قد تميل برغباتك إلى شخص تشكّل العلاقة معه التباسًا أو صعوبة. من الممكن أيضًا أن يفرض عليك ما لا ترتضيه. تنزعج من تصرفات الآخر وأسلوبه ومناوراته، كما قد يتسبب أحد أفراد العائلة بقلق، أو يثير مشكلات مادية أو يفرض عليك مساعدة أو حماية أو تغطية لبعض أعمال الطيش التي ارتكبها .









برج الجدي:

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

اسبوع ايجابي وجيد وقد تتاح لك فرص كثيرة ومهمة، وربما تتبلور مشاريع مهنية جديدة لتقوى ثقتك بالنفس وتراجع بعض الحسابات.لا تخشى من قلب الصفحة والاتجاه نحو جديد انه يومأ ناشطًا بالمستجدات حاملا مشروعًا لسفر أو سفرًا مميزًا أو موعدًا واعدًا. كذلك تتحدث عن رومنسية أو حلول للمشاكل وعن تخفيف لضغط شخصي إذا طرأ تأجيل فلا تتذمر بل انتظر حلا أفضل لكي تزول الضغوطات نهائيًا.انتقال يشير الى بعض الواجبات والمسؤوليات التي يجب اتمامها لا تكابر , لا تكن ارتجاليًا باكر الى عملك ولا تتأخر عن برنامجك تكون الضغوط متنوعة وقد تشعر بالارهاق

حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

ستفرح كثيرًا فالحظوظ ترافقك على كل المستويات وخصوصًا على الصعيد العاطفي. ترافقك الظروف السهلة والتي ستسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك. فإذا كانت العلاقة متينة ستصبح أكثر متانة وصفاء. تختفي الهواجس وأسباب الغيرة. يطمئن بالك لسير الامور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك أو تعانيها العلاقة. تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة وبالتوّدد.

برج الدلو:

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

يبتسم لك الحظ في هذا الأسبوع من جديد وتتوسع الآفاق، فإذا مررت ببعض فترات الخيبة سابقًا، فإنك تنسى الآن ما حصل، وتشعر بالارتياح، ثم تحلّق في سماء السعادة والنجاح. يحمل هذا الاسبوع وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية. يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك. أينما كنت تبدو متحمسًا، واعيًا ما يحصل، مسيطرًا على الأمور ومنفتحًا على آفاق جديدة ترضيك وتسعدك. قد تضطر الى التحفّظ عن التعبير عن آرائك وانتظار فترة أفضل، ثم تتغيّر الأوضاع لكي يحظى الجميع بفترة قد تكون استثنائية، يتحرّرون خلالها من بعض العقد، ويطلقون العنان لرغباتهم وطموحاتهم، فتسير الأمور على أفضل ما يكون. يجب التنويه الى أنّ هذه الفترة ممتازة لشتى أنواع الأبحاث والمبادرات والتنقلات والاسفار والمشاريع الجديدة.

حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

قد لا تشعر بحماسة كبيرة، ويعود السبب الى شعورك بالاستياء أو التعب. كما أن المشكلات المنزلية أو العائلية تجعلك إنسانًا قلقًا وغير متعاطف كليًا مع الحبيب. بل قد تتذّمر مرات عدة من القيود والمطالب التي يفرضها عليك الحبيب. هنا يتوجب عليك لفت نظره الى ضرورة الاعتدال في المواقف، فأنت ترفض القيود، وتقوم علاقتك على أساس التفاهم والانسجام، لا على أساس الرضوخ لشروطه.

برج الحوت:

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

معنوياتك هائلة، وأفكارك نيّرة وحسّك ممتاز. تدرك بحدسك ما عليك القيام به وتعبّر عن نفسك بلباقة نادرة، تُتيح لك مجال كسب القضايا وإقناع الآخرين بوجهات نظرك وكسب المعارك والحصول على بعض المطالب أو إيجاد عمل. وعلى الرغم من بعض المشكلات والمصاعب التي قد تطرأ، فإنّك تجد الوسيلة الناجحة لإتمام بعض الأعمال بطريقة مذهلة وسريعة، بفضل قدرتك على توظيف دروس التجارب الماضية وتخفيف الأخطاء والابتعاد عن الحكم المتسرّع على الأمور. يقوى مركزك في محيطك، على الرغم من شعورك ببعض المعاكسات. لكن لا تخشَ شيئًا، فليس هنالك من أخطار جسيمة.

حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي: