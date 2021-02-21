توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 21 فبراير2021، وفقا لما نشره، خبير الأبراج، نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:



مهنيًا: تبدو واثقًا جدًا بنفسك وقد تحقق أمنية ما. تخطّط لسفر او تقوم به او يكون لزميل دور في ما تؤول اليه الظروف

عاطفيًا: يوم مناسب للخطوات الحسّاسة: إذا كنت تريد تجاوب الشريك معك، تنال ذلك

صحيًا: تقوم بما هو مطلوب منك صحيًا، وترى أنك تتحسن يومًا بعد يوم

برج الثور:





مهنيًا: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة وتكون الامور المالية ميسرة

عاطفيًا: في ما يتعلق بالحبيب انت مدرك تمامًا اهتمامه واستعداده للوقوف الى جانبك

صحيًا: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية







برج الجوزاء:

مهنيًا: كن أكثر تفاؤلًا بالقادم وابتعد عن التشائم وحاول عزيزي الجوزاى ان تخطط جيدا والحظ يقف الي جانبك

عاطفيًا: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة

صحيًا: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزًا لمواجهة الأمور بهدوء







برج السرطان:

مهنيًا: لا تحاول أن تستفز الآخرين، فهذا لن يكون في مصلحتك، بل يؤدي إلى خلق متاعب أنت بغنى عنها

عاطفيًا: تعاون مع الحبيب وحاول أن تتخطى مشاكلك معه. لا تفسح في المجال أمام الآخرين للتدخل

صحيًا: لا ترفض أي دعوة للسفر إذا كانت تريح أعصابك وتبعدك عن هموم العمل







برج الاسد:

مهنيًا: انفراج إو إطلالة جديدة ومميزة وعبورًا نحو الأفضل ويكون للاصدقاء دور في هذا الامر

عاطفيًا: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة

صحيًا: حاول أن تكون سدًا منيعًا في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة







برج العذراء:

مهنيًا: يعدك الفلك بتغير إيجابي يحصل في الأجواء. قد تضع حدًا لبعض الذبذبات والخلافات

عاطفيًا: تقرّب قدر المستطاع من الشريك، فهذا سيريح الجميع ويمنحك مزيدًا من التفاؤل للمستقبل

صحيًا: كما عليك واجبات في العمل، عليك أيضًا واجبات تجاه صحتك. اختر المناسب لذلك





برج الميزان:

مهنيًا: تبدو حيويتك قوية، كذلك الإرادة لاجتياز العقبات واختراق الحواجز السابقة، وإقامة علاقات مهنية ممتازة

عاطفيًا: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعدًا لذلك

صحيًا: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية





برج العقرب:

مهنيًا: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات. لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما إذا كان الأمر سلبيًّا

عاطفيًا: تشعر بالجاذبية الزائدة وتترك أثرًا لدى الجنس الآخر. تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة

صحيًا: انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص على وصول رسالتك من دون تحوير أو تهميش







برج القوس:

مهنيًا: وجود القمر في برج الجوزاء قد يحمل إليك أخبارًا طيبة، وتعرف فوائد على غير صعيد

عاطفيًا: تبدو مرتاحًا اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدّئ من روعك بعض الشيء

صحيًا: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جليًا من خلال تصرفاتك مع الآخرين





برج الجدي





مهنيا: تبدأ ورشة عمل تهدف الى ترميم بعض العلاقات، لكنّك لن تحصل على الفرصة المناسبة لمباشرة تنفيذ مشروع في الوقت الحاضر.

عاطفيًا: يسود جو من الرومانسية مع الحبيب، ولن تصاب بالخيبة على أثر تصرّف بدر منه.

صحيًا: تتمتع بصحة وعافية ممتازتين، ولا غرابة بذلك فأنت رياضي من الدرجة الأولى.





برج الدلو:

مهنيًا: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة. لا تقم اليوم بأي مجازفات وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك

عاطفيًا: تنجح علاقتك بالحبيب وتناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة حول مستقبلها

صحيًا: تبادل الأفكار المفيدة للصحة مع الأصدقاء، ولا سيما إذا كانوا أخصائية تغذية





برج الحوت:



مهنيًا: أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال الوضع المهني في الدرجة الأولى. تتحمّس لكل ما هوجديد وجريء

عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب

صحيًا: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعًا ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة.

