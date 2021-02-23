توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخب لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 23 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب
عاطفيًا: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك
صحيًا: خفف قدر المستطاع من المقالي والنشويات، واختر لائحة طعام صحية وخالية من الدهون
برج الثور:
مهنيًا: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد
عاطفيًا: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جدًا، وتخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما
صحيًا: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة
برج الجوزاء:
مهنيًا: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة
عاطفيًا: الحبيب يطلب منك جوابًا نهائيًا حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه
صحيًا: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك
برج السرطان:
مهنيًا: تراهن على شيء وتربح. وقد تستقطب المحبين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة
عاطفيًا: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك
صحيًا: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع
برج الاسد:
مهنيًا: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلًا، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع
عاطفيًا: تكون انطوائيًا بشكل غريب اليوم، سماؤك العاطفية كئيبة، لكن لا بد من أن تتحسّن الأمور تدريجيًا
صحيًا: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، وحاول أن تضع حدًا لذلك
برج العذراء:
مهنيًا: شراكة ناجحة ومفاوضات مثمرة بشأن عقد أو اتفاق أو توقيع. قد تكتشف ما أخفي عنك أو تستاء من تصرّفات لبعض المقرّبين
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب أكثر فأكثر وتكتشف فيه أمورًا تجعلك تتعلق به كثيرا
صحيًا: تجنب قدر الإمكان كل ما قد يضر بصحتك، ولا سيما الأطعمة الدسمة
:برج الميزان
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس
عاطفيًا: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر
صحيًا: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها
برج العقرب:
مهنيًا: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلًا وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر
عاطفيًا: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة
صحيًا: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزًا عن القيام بشيء
برج القوس:
مهنيًا: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء
عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة
صحيًا: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء
برج الجدي
مهنيًا: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية
عاطفيًا: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عددًا من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان
صحيًا: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصًا قبل النوم
برج الدلو:
مهنيًا: احذر اليوم تشويه كلامك او الوقوع في مغالطات مهنية، وانتبه من بعض الاوضاع الشخصية غير المستقرّة
عاطفيًا: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت
صحيًا: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار
برج الحوت:
مهنيًا: تميل الى المشاركة في ندوات ومؤتمرات والى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية
عاطفيًا: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيرًا. عليك ان تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب
صحيًا: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار