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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 2/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:31 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2 مارس2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:
مهنيًا:   أجواء جميلة ونجاح في الأعمال او الانطباعات، سايرة الظروف إذا تعلّق الأمر بشراكة

عاطفيًا: يشير هذا اليوم الى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجًا وتألّقًا على حياتك العاطفية

صحيًا: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين

برج الثور:
مهنيًا:  تواجه الكثير من ضغوط العمل. حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء

عاطفيًا: لا تتهور في مسألة يمكن أن تقودك بعيدًا جدًا، ابتعد عن كل ما يشوّه سمعتك لدى الشريك

صحيًا: من الأفضل القيام بين حين وآخر بفحوص روتينية للتأكد من سلامة الجسم

برج الجوزاء:
  مهنيًا: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك

عاطفيًا: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصًا عاطفية جديدة تنفتح أمامك

صحيًا: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك

برج السرطان:
مهنيًا: الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها

عاطفيًا: يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد

صحيًا: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار

برج الاسد:
مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال

عاطفيًا: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة

صحيًا: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام

برج العذراء:
مهنيًا:  تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح

عاطفيًا: قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك

صحيًا: حدد الخطوات التي تتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك

:برج الميزان
        مهنيًا:   التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير الى فرص جيدة والى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش

عاطفيًا: دعوة من الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما بسفر

صحيًا: كما تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي

برج العقرب:
مهنيًا: اختبار جديد يتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك

عاطفيًا: تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها

صحيًا: تمالك أعصابك تجاه الضغوط، قد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا

برج القوس:                         
مهنيًا: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك

عاطفيًا: تعيش أوقاتًا عذبة وحلوة على الصعيد العاطفي، والوعود كثيرة على هذا الصعيد

صحيًا: تكون الأوضاع ملائمة جدًا ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة

برج الجدي
مهنيًا: عامل الوقت في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة

عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة

صحيًا: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة

برج الدلو:
مهنيًا: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم أمام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك

عاطفيًا: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود

صحيًا: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحيًا

برج الحوت:      
مهنيًا:   أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزنًا لبعض التحذيرات. لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة

عاطفيًا: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك

صحيًا: لا تكن ممن يقرر شيئًا ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية

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