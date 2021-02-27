توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك إليك توقعات الأبراج لليوم السبت 27 فبراير2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل:

مهنيًا: اهتم بعملك فقط، قد ترتكب خطأ فادحًا في إهمال أعمالك، وستندم لاحقًا على التقصير

عاطفيًا:أظهر اهتمامًا أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف

صحيًا: انتبه جيدًا لنوعية المأكولات التي تتناولها في المطاعم. حاول تحاشيها قدر الإمكان





برج الثور:

مهنيًا: البحث في ملفات الماضي يكون جديًا لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعًا

عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جدًا، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه

صحيًا: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجيًا وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد





برج الجوزاء:

مهنيًا: إذا أقدمت على مجالات جديدة فقد تستفيد منها جدًا. ربما تجهد وتوظف طاقاتك وتجاربك السابقة

عاطفيًا: يبدو كأنك تقول الشيء الأكثر معقولية في العالم والشريك لا يزال راضيًا ومبتسمًا

صحيًا: في أواخر هذا الشهر يبدأ الطقس بالتحسن نوعًا، فاستفد من ذلك لمضاعفة ممارسة الرياضة





برج السرطان:





مهنيًا: تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول

عاطفيًا: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معًا مفيد وصحي لسلامة العلاقة

صحيًا: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللاز





برج الاسد:

مهنيًا: لا بدّ من ان تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى

عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما يدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجددًا

صحيًا: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام





برج العذراء:

مهنيًا: تتقدّم بانشراح وقوة مصمّمًا على التخلص من العقبات بشجاعة. تخفّ حدة ضغوط المنافسين والخصوم

عاطفيًا: حين تنفذ الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك

صحيًا: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة





برج الميزان

مهنيًا: الندم إذا جاء متأخرًا قد لا ينفع، لذلك يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غاليًا

عاطفيًا: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس

صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك. لا تكثر من الصراخ والانفعال





برج العقرب:

مهنيًا: تتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حسابًا

عاطفيًا: يتعلّق بك الشريك ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّسًا لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون

صحيًا: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج





برج القوس:

مهنيًا: تصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسبًا للبدء بمشاريع جديدة

عاطفيًا: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهدًا لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق

صحيًا: كن معتدلًا في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدمًا في السن





برج الجدي

مهنيًا: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.

عاطفيًا: الشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسيًا.

صحيًا: ثقتك بنفسك وراحة البال تنعكسان على نفسيتك وتبقيانك في حالة من الراحة.





برج الدلو:

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع

عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد فترة من الترقب بينكما

صحيًا: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعية يستحسن أن لا تشاهد أفلام الرعب وحدك





برج الحوت:

مهنيًا: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصًا أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك

عاطفيًا: عليك أن تقضي وقتًا أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت الذي واجهتما خلاله ظروفًا صعبة

صحيًا: قد تمر بأوقات متأزمة وعصيبة لكنها لن ترتد سلبًا على وضعك الصحي