ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 82/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:02 ص
أبراج
أبراج
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وم لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الاحد 28 فبراير- شباط 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: الندم المتأخر لا ينفع، يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غاليًا

عاطفيًا: يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك

صحيًا: من غير المناسب إهمال الشأن الصحي على حساب العمل الذي لا ينتهي. فكر في صحتك بعض الشيء

برج الثور:
مهنيًا: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغمًا مع المحيط

عاطفيًا: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب

صحيًا: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابيًا

برج الجوزاء:
  مهنيًا: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة

عاطفيًا: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر

صحيًا: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب

برج السرطان:
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تقدم لبعض الأمور واستقطاب لبعض الفرص

عاطفيًا: ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية

صحيًا: خفف قدر المستطاع من تناول المشروبات الغازية ولا سيما مع الطعام

برج الاسد:
مهنيًا: عملية تصحيح أو تعديل أو استدراك لبعض الأخطاء السابقة

عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصًا اذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجددًا

صحيًا: أنت في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسيًا

برج العذراء:
مهنيًا: تتلقى رسالة أو تتضح أمور كانت ملتبسة وتعود المياه إلى مجاريها

عاطفيًا: لا تكن متشائمًا أمام الشريك، بل أظهر له دائمًا الجانب الإيجابي الذي يعهده فيك

صحيًا: صحتك من أحسن إلى أحسن، وقد بدأت تلمس نتيجة ما أقدمت عليه من نشاط منذ مدة

:برج الميزان
        مهنيًا:  كن حذرًا جدًا وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب

عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات

صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك

برج العقرب:
مهنيًا: تتلقى الأخبار الطيبة التي تفرحك وتفرجك بعد حالة الترقب والانتظار الطويل

عاطفيًا: تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار

صحيًا: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط

برج القوس:                         
مهنيًا: يريحك هذا اليوم من بعض الالتباس والغموض، ويزيل الالتباسات السابقة

عاطفيًا: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات

صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

برج الجدي
مهنيًا: يصحح هذا اليوم بعض الأخطاء أو يجعلك تلتقط بعض الثغرات في أرقام، ويحمل شعورًا بالراحة

عاطفيًا: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات

صحيًا: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب

برج الدلو:
مهنيًا:  حاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغبًا في تحسين ظروفك

عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة

صحيًا: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها

برج الحوت:      
مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق

عاطفيًا: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قرارًا بالانفصال عنه

صحيًا: قد تضطر أحيانًا إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم 3 /1 /2021 مهنياً وعاطفياً وصحياً

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 20/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/2/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

تمييز سلبي.. القضاء الإداري توقف دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة رمسيس.. تفاصيل

بعد إصابتها بالسرطان.. لينا شاكر تداعب عمرو أديب بسبب تساقط شعرها.. فيديو

خاص.. تعرف على موقف سموحة من نجم الزمالك المعار بعد تألقه

شقيقة أحمد مكي تكشف حالته الصحية عقب إصابته بكورونا

استقبلنا 85 حالة.. رئيس أطفال عين شمس: مرض مرعب يصيب الأطفال المتعافين من كورونا.. اعرف الأعراض

ابن الزمالك يتوهج.. مصطفي محمد يبهر الجميع في اسطنبول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد