ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 فوائد للكركمين هيغيّروا حياتك

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:02 ص
10 فوائد للكركمين
10 فوائد للكركمين هيغيّروا حياتك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الكركم اى للكركمين، كما تحرص ربة المنزل على وضعه فى الوجبات.. كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة عن أبرز فوائد الكركمين.

1- مضاد قوي للالتهابات.
2- يساعد في علاج الروماتويد.
3- يساعد في علاج الخشونة.
4- مسكن قوي.
5- تعزيز جهاز المناعة.
6- مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.
7- المساعدة في التئام الجروح والحروق وإعادة تشكيل الجلد التالف.
8- مفيد لصحة الكبد ويزيل السموم من الجسم.
9- يساعد في خسارة الوزن وحرق الدهون.
10- التقليل  من مستوى الكولسترول في الدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

11 فائدة غير متوقعة عند تناول شاي الكركم

14 فائدة صحية لـ الكركم أبرازها الزهايمر

فوائد مذهلة لـ عصير الكركم.. أبرزها الوقاية من السرطان

يقي من السمنة.. فوائد دبس الرمان للتخسيس

18 فائدة لتناول البرتقال.. تعرف عليها

12 فائدة لـ ورق النبق

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من إسرائيل بعد تسرب نفطي غامض في البحر المتوسط

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

تحذير من نوع حلوى منتشر في الأسواق يدمر صحة الأطفال

بعد إصابتها بالسرطان.. لينا شاكر تداعب عمرو أديب بسبب تساقط شعرها.. فيديو

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور

أخبار الرياضة .. كهربا يكسر حاجز كورونا .. مصطفى محمد يواصل التألق .. محمد صلاح أعلى راتب في ليفربول .. تريزيجيه يقترب من الرحيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الثلج .. ظاهرة غريبة تشهدها سماء مصر.. صور

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد