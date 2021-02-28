10 فوائد للكركمين هيغيّروا حياتك

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الكركم اى للكركمين، كما تحرص ربة المنزل على وضعه فى الوجبات.. كشف الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة عن أبرز فوائد الكركمين.

1- مضاد قوي للالتهابات.

2- يساعد في علاج الروماتويد.

3- يساعد في علاج الخشونة.

4- مسكن قوي.

5- تعزيز جهاز المناعة.

6- مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.

7- المساعدة في التئام الجروح والحروق وإعادة تشكيل الجلد التالف.

8- مفيد لصحة الكبد ويزيل السموم من الجسم.

9- يساعد في خسارة الوزن وحرق الدهون.

10- التقليل من مستوى الكولسترول في الدم.