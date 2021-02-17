علاج انخفاض انزيمات الكبد بالأعشاب.. الكركم والثوم أبرزها

هناك بعض العناصر الغذائية المهمة التي يمكنها غسيل الكبد وتنقيته من السموم ومساعدته على أداء وظائفه بشكل أفضل، ومن بين هذه الأطعمة:

العادات الغذائية الصحية؛ حيث أن





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1- الشاي الأخضر:

ويمكن للشاي الأخضر أن يكون أحد أفضل علاج انخفاض انزيمات الكبد بالأعشاب، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة ويخلص الدم والجسم من السموم ويقوى الجهاز المناعي، و يساعد في تحسين وظائف الكبد.





2- الكركم : ويساعد علاج انخفاض انزيمات الكبد بالاعشاب عن طريق استخدام الكركم في تحفيز إفراز الكبد مادة الجلو تاثيون من نفسها، وبالتالي تصبح قادرة على تنظيف وتنقية نفسها ذاتيا.



3- الثوم:

ويعتبر الثوم أحد المضادات الحيوية الطبيعية 100%، وقاتل للسموم ومضاد للالتهابات ويعمل على تنقية الدم والجسم وله العديد من