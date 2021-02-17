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علاج انخفاض انزيمات الكبد بالأعشاب.. الكركم والثوم أبرزها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:34 ص
علاج انخفاض انزيمات
علاج انخفاض انزيمات الكبد بالاعشاب
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آية التيجي
يمكن علاج انخفاض انزيمات الكبد بالأعشاب، وعن طريق اتباع العادات الغذائية الصحية؛ حيث أن هناك بعض العناصر الغذائية المهمة التي يمكنها غسيل الكبد وتنقيته من السموم ومساعدته على أداء وظائفه بشكل أفضل، ومن بين هذه الأطعمة:

1- الشاي الأخضر:
ويمكن للشاي الأخضر أن يكون أحد أفضل علاج انخفاض انزيمات الكبد بالأعشاب، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة ويخلص الدم والجسم من السموم ويقوى الجهاز المناعي، ويساعد في تحسين وظائف الكبد.

2- الكركم :
ويساعد علاج انخفاض انزيمات الكبد بالاعشاب عن طريق استخدام الكركم في تحفيز إفراز الكبد مادة الجلو تاثيون من نفسها، وبالتالي تصبح قادرة على تنظيف وتنقية نفسها ذاتيا.

3- الثوم:
ويعتبر الثوم أحد المضادات الحيوية الطبيعية 100%، وقاتل للسموم ومضاد للالتهابات ويعمل على تنقية الدم والجسم وله العديد من
الاستخدامات العلاجية الأخرى، وهو مفيد جدا لمرضى الكبد وتنشيط وظائفه وإعادته للعمل بصورة مثالية، وعلاج انخفاض انزيمات الكبد بالاعشاب.

4- القهوة :
ويبدو ان القهوة يمكنها علاج انخفاض انزيمات الكبد بالاعشاب؛ حيث أكدت دراسة أمريكية جديدة إلى أن تناول ثلاثة أكواب قهوة يوميًا أو أكثر يعزز وظائف الكبد وينشطه، بغض النظر عن مادة الكافيين الموجودة، ولكن بدون الإفراط فيها لما يمكن ان تؤدي إلى آثار سلبية ضارة على الصحة.

ورأى الباحثون أن القهوة تحوي عناصر ومواد كيميائية غير مادة الكافيين تحمي الكبد، وهذا يؤكد ويعزز الدراسات السابقة حول أهمية القهوة منزوعة الكافيين للجسم، التي تشير إلى أنها تساعد في تقليص احتمالات خطر الإصابة بالسكري والسكتات الدماغية وأمراض الكبد وتليف الكبد، بينما ارتفاع نسبة الكافيين في الجسم تقلل فقدان الذاكرة وتزيد معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان.
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