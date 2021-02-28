بشاير الخير.. توقعات الأبراج لشهر مارس 2021

كشف خبير الأبراج نور فيصل، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقعات الأبراج لشهر مارس.

برج الحمل:



توقعات برج الحمل شهر مارس على الصعيد المهني

تشعر أن أعمالك تلازم مكانها وتساورك شكوك وهواجس حتى تاريخ 20 موعد وصول الشمس الى برجك، في الأسابيع الثلاثة الأولى قليلة الحظ ولا تقدم الدعم كما انت تريد، بل قد يصيبك اليأس.



يتحدث الفلك من موقع الشمس في برج الحوت عن فترة ركود وانقباض، وقد تشعر بالتعب أو بالكسل أو باليأس. يتراجع الوضع الصحي احيانًا ولا سيما في الايام المذكورة أعلاه، تجنب اللقاءات والمواعيد المهمة اذا استطعت لئلا تمنى بالفشل أو بالهزيمة أو بالخيبة.





تلاحظ خلال الأسابيع الاولى ان اعمالك تسير بوتيرة بطيئة وأنك تمل بسرعة. تغرق أحيانًا في أفكار سود، وتفتقد الحنان والاهتمام. احذر المجازفات فأنت قليل الحظ ولا تملك القدرة على إنجاز كل الأعمال كما يجب، بل قد تتفاجأ بقلة أو بانعدام فعاليتك وغياب حماستك.





انتظر وصول الشمس الى برجك بتاريخ 20 لتنطلق في ورشة جديدة، دخول الشمس في برجك ابتداء من تاريخ 21 فيجلب الحظ والنجاح والازدهار ولا سيّما لمواليد مارس.

تلمس ايها الحمل غياب العراقيل وانسياب الأمور كما يجب. تعود المياه الى مجاريها الطبيعية وربما تفاجأ بخبر أو باتصال يخرجك من حالة الانتظار. حان الوقت للتحرك.

تجنّب إثارة الآخرين واستفزازهم، ولا تتردد في بحث إمكانات جديدة. تملك القدرة على الإبداع والريادة وتستعيد الثقة بالنفس. استعد لجديد أيها الحمل ولا تتراجع، حان الوقت لتحديد الأهداف والانطلاق بهمة ونشاط. تستعيد حماستك ويكون لك قرار جديد يفاجئ الكثيرين.

,تبدو عجلة الأمور ترواح مكانها، وقد تتأخر المعاملات وتصاب بخيبة أو تواجه سوء تفاهم. تشعر ببعض الإحباط، لذلك خذ جميع الاحتياطات لئلا تقع ضحية استفزاز. تجنب اتخاذ قرارات حاسمة او مصيرية قبل تاريخ 20، أي قبل وصول الشمس إلى برجك لئلا تمنى بالفشل او تصاب بنكبة. تحاش الفشل والخسائر.

,تتغير الظروف لمصلحتك ابتداء من 20، وتشعر بالحماسة والقدرة على اتخاذ القرارات بثقة، وتفرح لانفراج بعض الأمور العالقة، ولوضوح المسار ولسهولة سير الأمور. حان الوقت لطيّ صفحة الماضي والانطلاق بصفحة جديدة. قد تكون فرصة عمل جديدة أو هامشية أو تغيّرًا كليًّا.





توقعات برج الحمل شهر مارس على الصعيد العاطفي



تتحاشى نوعًا ما الأضواء وتشجع الأجواء الهادئة والرومانسية. إنه شهر مناسب لتوضيح بعض النقاط والالتباسات ولاستعادة ثقة الحبيب بعيدًا من التشنج والمتاعب. لذلك لا تتذمّر إذا وجدت الظروف فاترة نسبيًا. وظّف الهدوء في لقاءات وجلسات هادئة، واترك الصخب للأسبوع الأخير من الشهر.

حاول تفهم وجهة نظر الحبيب حتى لو اختلفت معه في ذلك. اصغ إلى ما يريد إيصاله من أفكار وتمنيّات، ولا تحاول فرض الرأي قبل تاريخ 20. تستعيد زمام الأمور ابتداءً من التاريخ المذكور. اترك القرارات المهمة للأيام العشرة الأخيرة حين تكون الشمس في برجك.



برج الثور

توقعات برج الثور شهر مارس- على الصعيد المهني

يُعدّ هذا الشهر جميلًا يعيد اليك الامل والاستقرار المنشودين، فمواقع الكواكب جيدة وستخدم مصالحك بشكل كبير، لذلك اطمئن فكل ما عليك ان تفعله هو ضبط النفس والتخلي عن بعض الافكار المتعالية، وهذا التحذير البسيط سببه بعض التأثيرات الفلكية التي تطالك هذا الشهر ذات الاثر السلبي على سير العلاقات وعلى اسلوب التعامل مع الآخرين.

مواقع الكواكب جيدة وتخدم مصالحك بشكل كبير، وتفتح لك ابواب الحوار والتسويات، وتقدم لك الدعم من الاصدقاء والمساعدة، وتحفزك على المشاركة في الحياة الاجتماعية فتخرج من عزلتك لتلبي الدعوات ولتوجّهها انت بدورك.



تطمئن الى وضعك بشكل يومي وتتحسن امورك بشكل تدريجي لكن تصاعدي، ولعلك تفرح بتطور مهمّ حين تدور عجلة الحياة بشكل سريع وايجابي في الاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر، الا ان الجوّ العام في الاسبوع الاخير ومع بداية فصل الربيع يشير الى دخولك مرحلة من الركود، فتنحصر تحركاتك نسبيًا في الايام العشرة الاخيرة من الشهر لتبدأ بترتيب مسائل قديمة او اعادة البحث في ملفات غامضة ومشبوهة، وهذا ليس عيبًا، فلا تتردد بالعودة الى الوراء او التوقف قليلًا لتقييم اشهور السنة الماضية، انها فترة تقييم وجردة حسابات، تمنحك متسعًا من الوقت للعودة عن مشروع او قرار.

لا تكن متفردًا في قراراتك، وحاول ان تشرك الآخرين بمشاريعك وافكارك وان تلزمهم ايضًا بعض المتابعة والانجاز. تواصل جيد مع محيطك، ويتحدث الفلك عن استمرارية الدعم وديناميكية العمل الامر الذي يبشر بانجازات وتقدم ونجاح. تتركّز الإيجابيات في الاسابيع الثلاثة الاولى، فيتوفر لك التأييد والانسجام. تشعر بالفخر وبالاعتزاز لكل عمل ناجح تقوم به حاليًا، وتبني سلسلة علاقات بناءة تتشعّب في كل الاتجاهات. اجل، انت صاحب شخصية جذابة تلفت الانتباه، لكن الامر قد يتغير مع بداية فصل الربيع تاريخ 20، لتكون الايام العشرة الاخير فارغة من الديناميكية والحسم، فتتأخر أعمالك وتعمّ الفوضى في اكثر من مناسبة. احذر اصحاب النيات السلبية.

توقعات برج الثور شهر مارس على الصعيد العاطفي

تبدأ الأمور بالتحسن بعد معاناة الشهر الماضي. تتقبّل ما يقوله الحبيب وتبدو اكثر انفتاحًا من ذي قبل. تلتقط الاشارات الايجابية، وتستعيد سلامك الداخلي الامر الذي يشجعك على ايجاد التسويات وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب. انه شهر ديناميكي يحرّك الحياة على مختلف المحاور، ولا بد من ان تتحرك انت باتجاه تصحيح الشوائب والاخطاء تاكيدًا منك للنيات. انه شهر جميل ومناسب لإشراك الحبيب ولمشاركته في مختلف النشاطات، وهذا الامر يعزز روح الانسجام والتلاقي بين الطرفين. اما العازب فقد يكون على الارجح مع حياة اجتماعية ناشطة ينسجم خلالها مع مواليد برجي الحوت والحمل.



برج الجوزاء



توقعات برج الجوزاء شهر مارس على الصعيد المهني

تشعر بثقل المسؤوليات منذ اليوم الاول، وقد تختلف ظروف هذا الشهر، لكن يجب ان تعلم ان الاجواء مهما تكن ثقيلة فإنها ستكون مهمة وواعدة بتقدم وبانفراج على مختلف المسؤوليات سواء أكانت مهنية او اجتماعية .



ان وجود الشمس في برج الحوت يشير الى استعراض للقوة وبعض الارباك، اما النصيحة فهي في اعتماد الهدوء التام وعدم توجيه اي كلام جارح. تجنب استفزاز الاخرين واعمل على ايجاد حلول مرنة تحميك من معاكسة الاخرين وغضبهم. قد تصدم في الايام الاقل حظًا بمسؤول او بأحد الوالدين او ربما بشخص غريب يربك موقفك ويكون متطلبا غير آبه بمتطلباتك الخاصة .



انه شهر مهم جدًّا، وهو على الرغم من ضغوطه سيكون واعدًا بفرصة ثمينة قد تكون دراسية او مهنية او اجتماعية، فلا تستسلم للافكار السود ولا تتوقف عن المثابرة. ومن الضرورى جدًّا ان تكون ملمًّا ومطلعًا على كل واجباتك، وان تحضّر لها مسبقًا. كُن التلميذ النجيب والمجتهد. تسود هذه الاجواء الضاغطة والمهمة حتى تاريخ 20 موعد بداية فصل الربيع. تتغير بعده الاجواء لتصبح اكثر تعاونًا معك، ولتكون اكثر ديناميكية وايجابية. يطمئن بالك وتفرح لعودة اللقاءات الى طبيعتها. تتطور الامور بشكل افضل وتنصهر مع محيطك بشكل لافت، انها فترة مناسبة للعمل الاجتماعي والسياسي، ولتعزيز الروابط مع العائلة والزملاء. كذلك قد تعلن انتماءك الى جهة حزبية او اجتماعية، او تنضم الى جمعية او مؤسسة. انه شهر ناجح اذا كنت جاهزًا، فلا تلق اللوم على الحظ والكواكب، فالكواكب ما هي الا للمواقيت وعلى المرء أن يسعى.

يتحدث وجود الشمس في برج الحوت، اي في بيت العمل والشهرة بالنسبة الى برجك، عن مسؤوليات كبيرة ومتطلبات عمل اضافية، هذا لا يعني ان الجو سلبي، بل قد يكون العكس تمامًا، لكن من الضروري التحضير جيدًا لعملك وبشكل يومي. قد يقدم لك الحظ فرصة لا تفوّت بالنسبة الى القلق الذي تشعر به. اجل قد تكون الظروف ضاغطة لكنها واعدة بتقدم وازدهار. من جهة اخرى احذر الفشل والازمات والتأنيب او حتى العقاب اذا كنت مهملًا وغير مكترث، ان هذا الشهر هو بمثابة امتحان لكفاءتك وعند الامتحان يكرم المرء او يهان.

توقعات برج الجوزاء شهر مارس على الصعيد العاطفي

تبادل مفاجىء للعواطف مع أحد الزملاء او ربما المسؤولين. تكون واثقًا بنفسك وراغبًا في قضاء اوقات حلوة، فتهتم بمظهرك الخارجي وتكون انيقا وجذابًا. من الممكن ان تلتقي شخصًا غريبًا خلال اجتماع او ورشة عمل، لكن تحاش انفعالًا في الايام الاقل حظا ولا تخطىء التصرف لئلا تسبب نفورًا. يتحدث الفلك عن توتر ممكن من خلال مناسبة اجتماعية، لذلك كن حذرًا ولا سيما في الاسابيع الثلاثة الاولى. تجنّب الانتقاد وتوجيه الملاحظات الجارحة، فهو ليس بالشهر الرومانسي، لكن الامور تصبح اكثر لطافة ابتداء من تاريخ 20.



برج السرطان

توقعات برج السرطان شهر مارس على الصعيد المهني

لا تتراجع عما انت مقتنع به، فلا اجمل من هذه الفترة لتحقيق الطموحات ولتكرار المحاولات. انه شهر ناجح وايجابي وواعد بتقدم وانفراجات كبيرة. تتحدث الشمس في برج الحوت حتى تاريخ 20 (مارس) عن ارتياح وتوافق مع محيطك. انتهت فترة المعاكسات، وها انت تدخل مرحلة بنّاءة وسهلة تفسح لك في المجال لتطوير اسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة. كثف تحركاتك في الايام الاكثر حظًا.

دافئ للمرتبطين وللعازبين وتسهل خلاله المصالحات واللقاءات .



برج الاسد

توقعات برج الاسد شهر مارس على الصعيد المهني

قد تضطر الى التخلّي عن فكرة ما لتفسح في المجال لتقريب وجهات النظر. تتحسّن الظروف تدريجيًّا خلال الشهر لكنّها لن تنفرج كليًّا قبل تاريخ 20، لذلك تكون الاسابيع الثلاثة الاولى نوعًا ما بنّاءة لكن متطلّبة في الوقت نفسه. ان موقع الشمس في برج الحوت حتى تاريخ 19 يشير الى اهتمامات بمعاملات متنوّعة قد تكون اداريّة او قانونية او مصرفية او استشفائية. تتحدث الشمس عن ضرورة اتخاذ مواقف محايدة او مرنة منعًا للاصطدام بأراء الآخرين. انت بحاجة الى الدبلوماسية في العلاقات والى التراجع بعض الشيء عن المواقف المتصلّبة. تحامل على نفسك ايها الاسد وباكر الى اشغالك. حان الوقت لإعادة الامور الى نصابها والى العمل الجدّي لتصحيح الاخطاء التي حصلت في الشهر السابق. قد تنشغل في الفترة المذكورة آنفًا بمسائل صحية كمعاملات استشفاء او زيارة لطبيب، لذلك لا تكن مهملًا فالوقت مناسب للاهتمام بنفسك. لن يسمح لك الوقت بالقيام بأمور ثانوية متعددة،



لذلك كثّف اهتمامك على العمل المطلوب واسع جاهدًا لإنجاحه.

ابتداءً من تاريخ 20، ومع لحظة وصول الشمس الى برج الحمل الصديق، تتغيّر الظروف لمصلحتك. تتحمّس للسفر او للعودة الى مقاعد الدراسة. تهتم للآراء المختلفة، وتفرح فعلًا للقاء وجوه جديدة. لن تنزعج من اعتراض بعضهم على افكارك، بل تحاول ايجاد ما يلفت نظرك في وجهة نظرهم وحتّى تبنّي عقيدة او فكرة جديدة. أنت على أتمّ الاستعداد.

قد تظهر هذا الشهر لقاءات وجدالات حول قرض او ظرف مهني يتعقّد في النصف الاول من الشهر، ثم يسير بشكل طبيعي ابتداءً من تاريخ 18. تتقدّم في مساعيك هذا الشهر، وتقوم بترتيب ملفات ضرورية قد تكون ادارية او ماليّة او قانونيّة. ان كوكب الزُهرة في برج الحوت يسهل سير المعاملات فلا داعي إلى القلق

تلمس انفراجًا ملموسًا في الايام العشرة الأخيرة، مع وصول الشمس الى برج الحمل. تفرح للتفاهم المتبادل بينك وبين الآخرين. تدخل فترة مناسبة لترويج عملك ولطرح الأفكار وللسفر وللانضمام الى معاهد وجمعيات. تتمتّع بأفكار مثيرة للاهتمام.

توقعات برج الاسد شهر مارس على الصعيد العاطفي

تقسو الظروف فاحذر تجاوز الحدود مع الحبيب. لا تفاجأ بحصول خلاف او تباين في الرأي هذا الشهر، وتحديدًا في النصف الاول منه. لا تعاند الحبيب، فطباعك صعبة، وقد تسبّب التوتّر اذا كانت العلاقة متأرجحة او جديدة. لا تتفرد بقرارك هذه الفترة، بل حاول تلطيف الاجواء لعلّك بذلك تتفادى حصول الازمات. قد تتذمّر من اهمال الحبيب لك او من تصرّفاته الشاذة، الأمر الذي يثير غضبك او يدفعك الى الابتعاد عنه.



برج العذراء

توقعات برج العذراء شهر مارس على الصعيد المهني

يعاكسك الفلك من جهة، ويبدو كأنّه يعاقبك فيخلق لك مواجهات متعدّدة ومتنوعة ومن جهة اخرى. تأثيرات ايجابية تأخذ بيدك وتدفعك الى الامام، فتبدو كأنّها تمنحك المكافأة بعد التعب. نعم، هناك ذبذبات متناقضة تجعلك تحتار احيانًا او تطرح على نفسك اسئلة حول كيفيّة التصرف والمواجهة. من الضروري تجنّب المجازفات هذا الشهر قدر الامكان، لأن الحظ لن يدعمك كليًّا. قد تقع ضحيّة الغرور او التسرّع، وقد يجعلك هذا تخسر صديقًا او حليفًا. فحذار اللعب بالنار لئلا تندم او تدفع الثمن غاليًا في ما بعد. تقلّبات هذا الشهر والتأثيرات الفلكية متناقضة، إذ انك تشعر بالتشنّج تارة وتستسلم لموجات الكآبة، وتارة اخرى تشعر بالهدوء.

لا تجازف بسلامتك ولا تقد السيارة بسرعة او تخالف قوانين السير. وحاول ألا تدخل في نقاشات عقيمة مع رجال القانون او مع رب العمل. اسع الى ارضاء بعض الاصدقاء، فقد تحتاج الى مساعدتهم في مسألة مستجدّة، ولا تعاند آراءهم فهي تكون متبصّرة وقادرة على تصحيح الاخطاء. يتحسّن الجو، وتشكل الايام العشرة الأخيرة من الشهر فترة واعدة تبشّر بالخير. لا تبدأ بالمجازفة مباشرة او بالتهوّر، لأن الأمور لا تجري بهذه الطريقة، ولأن الحظ الموضوع بخدمتك ليس مطلقًا. بإمكانك التقدّم عبر معطيات واضحة. قم بعمليات حسابيّة حتى تسير الامور كما تشهتي. وقم بخطوات متهوّرة فتفشل.

باختصار، يقدم لك الفلك فرصًا جيدة، لكن عليك استغلالها بطريقة فعّالة ومحسوبة وذكيّة. فرجاءً قم بذلك. تبقى الاشارة الى ان الهدوء الايجابي والمنطق السليم والعقل الراجح اضافة الى الصبر والتبصر، هي افضل الافعال لمواجهة هذا الشهر.

تجنّب إثارة المواضيع الحساسة. تشكو عدم تجاوب الاخرين معك، بل قد يخيّل اليك أنهم يتآمرون ضدّك حتى تاريخ 20. تكثر المعاكسات والعراقيل، فالعمل الذي كان يتطلّب ساعة من وقتك، يصبح الآن اكثر ارهاقًا وصعوبة، وقد يتطلّب منك مضاعفة الجهود. لكنّك في الوقت نفسه تتمتّع بطاقة كبيرة تؤهّلك للمشاركة في كل المنافسات وخوض المفاوضات، شرط التحلّي بالموضوعية والمرونة. قد تكون على موعد مهم هذا الشهر يتعلّق بارتباط او بتسويات قانونيّة.

تتحسن الظروف ابتداءً من تاريخ 21، ويصبح بإمكانك بحث الأمور بدقّة اكثر. قد تظهر معاملات ملحّة لا يجوز اهمالها او تأخيرها.

توقعات برج العذراء شهر مارس على الصعيد العاطفي

تقوى جاذبيتك هذا الشهر، ويتحدّث الفلك عن أجواء عملية ناشطة تقود الى المزيد من التعارف وتعميق المعرفة. تكثر اللقاءات العاطفية هذا الشهر مع وجود الزهرة في بيتك 7 وتكون مهتمًّا بتقديم المساعدة والدعم للشريك والحبيب ، الأمر الذي يلفت نظر الآخرين وخصوصًا أحد افراد الجنس الآخر. قد لا تكون على مفترق طريق، لكن الأجواء واعدة بدفء وتفاهم. قد يأتي الحبّ خلال رحلة او مؤتمر او ورشة عمل.



برج الميزان

توقعات برج الميزان شهر مارس على الصعيد المهني

الأوضاع الفلكية لا تبشر بالخير، فالحظ يبخل عليك بنعمه، والكواكب لن تكون بجانبك. لذا عليك عدم المخاطرة في أي ظرف من الظروف. قد تجد نفسك في هذا الشهر مجردًا من الدعم، وقد تشعر بفراغ قاس. سلاحك هذا الشهر هو المنطق والاستقامة. الأنظار مسلّطة عليك وعلى كل ما أنجزته مؤخرًا. الخطأ ممنوع والتلكؤ في أداء الواجبات قد يؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها. احذر الاستسلام والوقوع في براثن اليأس، وثابر على أداء واجباتك بمعزل عن الظروف المحيطة بك. مرّر الوقت بأقل خسائر ممكنة، وتعامل مع الأحداث بالتي هي أحسن. لا تباشر مشاريع جديدة ولا تخطُ خطوات ذات تأثير في المستقبل، فهذا الشهر ليس مناسبًا للبدء بأي مشروع مهما يكن ممتازًا. العراقيل ستواجهك مهما بدا لك أنك حبكت الأمور بمهارة،

وستعود لتدرك أن ثغرات كثيرة اعترت مخططاتك. بإختصار، إن الدنيا لن تضحك لك مهما أغريتها هذا الشهر! قد تكون الفترة الممتدة حتى تاريخ 20 أقل ضراوة، إلاّ أنها لن تكون مستحيلة بالتأكيد. استغل الأيّام الأكثر حظأ كي تتنفس الصعداء، وكي تخزّن بعض الطاقة الإيجابية لتستنفدها في الأيام ذات الطاقة السلبية. افتح عينيك جيدًا ، فالخطر موجود والحذر واجب مقدّس. انتبه من أي تدخلات خارجيّة أو محاولات مشبوهة تهدف إلى تعكير أوضاعك الاجتماعية. فقد يظهر صديق قديم منقطع عنك، بلباس الحمل، لكنه بالواقع يتربص بك ويضمر لك شرًا، وقد يلعب على أوتار عائلية معينة لإحداث إرباكات تهدف إلى إعادته لتأدية دور لطالما تاق إليه.

إنه شهر غير جيد بكل المقاييس. نصيحتي أن تضع الصبر عنوانًا لهذا الشهر، وان تعتبره حصة تدريبية في التكيّف مع القدر.

الوقت ضيّق والواجبات ملحّة ومستعجلة. تتمتع بطاقة كبيرة وتنطلق بقوة وحماسة. تحالفك الحظوظ منذ البداية إذا كنت جاهزًا لأعمالك. لكل عامل الوقت مهمّ وحسّاس جدًا هذا الشهر، ولا يجوز إضاعة الوقت، فاعط الأولويات أهمية، وليكن أداؤك مميزًا منذ اللحظة الأولى. أضف الى ذلك ما يمكن أن يضاف الى لائحة العمل اليومية من أمور طارئة. كن جاهزًا لبعض المسافة والتوتر في العلاقات ابتداء من تاريخ 20، فلا تختلق العداوات ولا ترتكب الأخطاء لأن الحظوظ قد تبتعد عنك. بالتوفيق

توقعات برج الميزان شهر مارس على الصعيد العاطفي

رتّب جدول أعمالك وخذ بعين الاعتبار متطلبات حياتك الشخصية والعائلية. تعمل كثيرًا وربّما تلوم الحبيب في لحظة غضب على أخطائه لتندم فورًا على تسرّعك. الظروف جيّدة نسبيًا في الاسابيع الثلاثة الأولى، وان كنت تجد نفسك منهمكًا بأمور روتينية تبعدك نوعًا ما عن الحبيب. لا تختلق المشاكل، فهي قد تتأزم في الايام العشرة الأخيرة. وظّف مواهبك اللطيفة والدبلوماسية للحفاظ على استقرار الروابط. قد لا يكون الشهر مناسبًا للارتباط، إذا كانت العلاقة فعلًا متينة. احذر الجدال وتوتر الأجواء. ينسجم العازب مع مواليد برج الحوت والدلو.



برج العقرب

توقعات برج العقرب شهر مارس على الصعيد المهني

يكون شهرًا مناسبًا جدًا لمتابعة المسيرة بعدما توقفت عند الشهر الفائت. تسنح لك الفرصة بإعادة تنظيم اولوياتك وافكارك وبحل العقد والمشاكل. يفتح لك الفلك ابوابًا كانت موصدة ومقفلة في وجهك. كذلك يقدم لك فرصًا للتعرف الى مجتمعات نافذة وقوية. وتأتي الحلول من خلال معارف بعيدة، وتتدخل ظروف غريبة لمصلحتك، لتسير الامور بصورة جيّدة، بل افضل مما كانت تتوقع .

انت على موعد مع النجاح والتقدّم من دون ادنى شك. النجوم تضحك لك ومعها الحياة فتقدّمان لك افضل فرص التجديد والتغيير، وتشجّعانك على احداث تطوير في حياتك. يشهد هذا الشهر لقاءات مفرحة ودعوات متنوّعة تتعرّف خلالها الى شخصيات جديدة ومواضيع شيّقة تثير فضولك.



احذر اختلاق المشاكل في القسم الاخير من الشهر، فأنت مستعد لمواجهة اي شيء وبكل ما تملك من قوة وعزيمة من دون دبلوماسية، لكن احذر عدم تعاون الفلك الدائم الامر الذي يسبّب لك المتاعب. فأنت قد ترد التحدي

بتحدًّ اقوى والاستفزاز باستفزاز اشد،باختصار، هذا شهر جيد جدًا على الرغم من الثورة التي تجتاحك بين الحين والآخر. اضبط انفعالاتك كي لا تضيع عليك الفرص الجيدة.

تنظر الى الوقائع بموضوعية وبتجرّد، ولن تتردّد في الاعتراف بخطئك. تتطوّر الامور بشكل جيّد، وتكون قادرًا على تحريكها كما تشاء. تناسبك مواقع النجوم فتكون صاحب شخصية جذّابة لافتة للنظر، فتجذب الزبائن ومعهم الصفقات الجيدة. تحرّك خلال الاسابيع الثلاثة الاولى، اذا اردت ترك انطباعات ايجابية. تظهر فرص مناسبة للاجتماعات، وتستمد الجرأة والشجاعة من محيطك ولا سيما من احبائك الذين يقفون هذه الفترة الى جانبك. تكثر الانشغالات في الايام الأخيرة، ولكنها قد تحمل اليك فرصة عمل اضافي او هامشي. احذر الفوضى واضاعة الوقت.

توقعات برج العقرب شهر مارس على الصعيد العاطفي

تنحسر موجة الضغوط والهموم لتجد نفسك مبتهجًا ومتحمّسًا للمشاركة في النشاطات العائلية والشخصية. وتشعر بارتياح وبطمأنينة حتى تاريخ 20. يقوى حدسك، وتتبع قلبك واضعًا حدًّا لكل الشكوك والهواجس السابقة. تكون الاسابيع الثلاثة الاولى بمثابة شهر عسل، إذ يسهل عليك الاعتراف بحبك وبصدق مشاعرك. كذلك يسهل على العازب اخذ المبادرة او تحليل الوقائع بمنطق ايجابي، الأمر الذي قد يضللك اذا ما تماديت في تفاؤلك. في جميع الاحوال انه شهر مثمر وبنّاء ويشجّع على طي صفحة الماضي للانطلاق في مرحلة عاطفية اجمل.

برج القوس

توقعات برج القوس شهر مارس على الصعيد المهني

الضغوط الشخصية والتقلّبات تتم في عقر دارك، فكن متنبّهًا وتجنّب الوقوع في الازمات. تطالعك هذا الشهر مرحلة متقلبة تحمل إليك ارباكًا وضغوطًا، وربما وعكات صحية ايضًا. الجو الفلكي لا يبشر بالكثير من التقدم والانفراج، بل قد يحمل تراجعًا وتعبًا وصراعًا. اعتبر الشهر مقسومًا قسمين: الجزء الاول ويمتد من 1 الى 20 (مارس)، اما الثاني فيشمل الايام العشرة الاخيرة منه. فماذا اذًا بالنسبة إلى الأجواء المحيطة بهذين القسمين؟

ان الجزء الاول من الشهر يثير بعض القضايا العائلية وربما الشخصية، فتظهر على سبيل المثال مشاكل تتعلق بالوضع العائلي او بأحد افراد العائلة او ربما يطرأ امر يتعلق بإرث او بعقار معيّن. وقد تعيش وضعًا متقلّبًا مع الحبيب او الشريك. وهنا يحذرك الفلك من عدم اتخاذ قرارات حاسمة تحت وطأة الضغط او الانفعال. لا تقسُ على حبيبك وكُن حذرًا في التعامل معه. لا تعرّض استقرار علاقاتك لمهبّ الريح فقد تندم لاحقًا حيث لا يفيد الندم! اسع الى تلطيف الاجواء واشاعة التفاهم والهدوء في محيطك.



انصحك بالتعامل مع الظروف بدلوماسية فائقة وبليونة، والتنسيق جيدًا بين مسؤولياتك واولوياتك. لا تشكُ المسؤوليات حتى لو اضطررت إلى العمل ساعات اضافية او نقل اعمالك الى البيت. لكن انتبه من التقصير في واجباتك المنزلية والعائلية. فللعائلة مطالب واهتمامات ايضًا.

هذا بالنسبة اذًا للجو العام حتى تاريخ 20، ولكن ماذا بعده؟ لحسن الحظ يتحسّن الجو وتبدأ الانفراجات بالظهور تدريجيًا ولا سيما في الاسبوع الاخير من الشهر. وتصفو عندئذٍ الاجواء، وتكون التأثيرات الفلكية اكثر بنّاءة تزيل عنك معظم تشنّجات الجزء الاول من الشهر. تستعيد ابتسامتك ويتساهل معك القدر بشكل لافت. بادر الى ملاحقة اعمالك مجددًا عن كثب حتى تعوّض عن كل ما فاتك من تأخير او فشل او العدول حتى عن قرارات خاطئة ومتسرّعة. لا تبقَ مكتوفًا واشحن نفسك بالطاقة الايجابية لتتابع مسيرتك بثبات وعزيمة اكثر من ذي قبل. انطلق ايها القوس فقد انتهى الوقت الضائع وحان وقت الحصاد والنجاح!

تملك القدرة على مواجهة الامر الواقع بموضوعية ومنطق شرط التحلي برحابة الصدر والبال الطويل. من الضروري التنسيق جيدًا للواجبات تفاديًا لحصول اخطاء والتباسات. احذر التسرع بانتقاد او بكلام لاذع . نظّم افكارك واولوياتك، وقد تضطر في بعض الاحيان إلى العمل من منزلك بسبب عارض صحيّ. تنفرج الاوضاع بشكل كبير ابتداءً من تاريخ 21، وتجد الظروف ملائمة وسهلة وصديقة. فلا تقف ساكنًا، بل سارع الى تعزيز وضعك واستعادة موقعك.



توقعات برج القوس شهر مارس على الصعيد العاطفي

تقيّدك الواجبات، ويجدر بك التزامها وتأديتها على اكمل وجه عوضًا عن التذمّر والتمرّد. تصعب الظروف هذا الشهر وتحديدًا في الأسابيع الثلاثة الاولى. تثقل الواجبات العائلية او الشخصية، وتشعر بالانزعاج من بعض تصرفات حبيبك. قد تتعرّض العلاقة الضعيفة لموجات من التوتّر او الفتور، وربّما تصل الى حد القطيعة. انّ الاسابيع الثلاثة الاولى تكون غير مناسبة للتطرّق إلى مواضيع حسّاسة، واذا اردت مناقشة مسألة مهمّة فمن المستحسن ارجاؤها الى الايام العشرة الاخيرة والتي تعدُ بانسجام وتعاطف.



برج الجدي

توقعات برج الجدي شهر مارس على الصعيد المهني

تتحالف معك طاقات عدة كواكب، وهو ما لا يحدث كل شهر، لذلك أسارع الى القول أن الاسابيع الثلاثة الأولى تكون حافلة بالاحداث والتطورات المهمة والناجحة. تكسب توجهاتك هذا الشهر صدى مهمًا جدًا إذ يتوقف الكثيرون لمراقبتك والتصفيق لك. يشكل هذا الشهر محطة سنوية مهمة تتعزز خلالها الروابط وتقوى العلاقات العامة ويشتد الايمان والثقة بالنفس. تغنيك التجارب بطاقات وبمواهب جديدة، وتحلّق عاليًا في سماء إختصاصك. تكون الأسابيع الأولى جريئة لأنها تفتح لك أبواب تجارب متنوعة، وربما يستقطب اهتمامك مشروع تجديد أو تغيير كلي. مهما يكن عمرك، سواء أكنت مراهقًا أو راشدًا، تعيش الايام الأكثر حظًا بسعادة وفرح عارم. لن تزعجك الأيام الأخرى كثيرًا، بل قد تقدّم لك فرصة لتحسين مؤهلاتك ولإنعاش تحالفاتك.



يجب أن تستقبل فصل الربيع بكل مسؤولية وجدية، ليس لأنه ثقيل، بل لئلا تجازف بإنجازات مطلع هذا الشهر البناء. تكون منهمكًا بواجبات صعبة، بالتحضير لمؤتمر معيّن أو لحدث عائلي مهم. قد تنشغل بالاستعداد لامتحان او لمقابلة مهنية ضرورية. في جميع الاحوال، مهما يكن هذا الحدث المميز، سوف تجتازه بنجاح وبكل ثقة. تتبدد مخاوفك لحظة إبتدائه، لذلك أشجعك على مواجهة أي مسوؤلية أو تحد، وعلى عدم التهرب من تأدية الواجبات.

فاوض وعبّر عن موقفك، فأنت قادر على تجاوز العراقيل من خلال الحوار والنقاش الهادىء. لا تقبل بشروط لا تعجبك، بل دافع عن حقّك واستفسر عن كل ما يبدو لك غامضًا. تنشط الزيارات والاتصالات هذا الشهر، ويجلب الزّهرة نجاحًا في المفاوضات والاجتماعات. قد تظهر فرص غامضة، ومن المستحسن عدم التهرّب من الوجبات التي قد تكون فرصة ثمنية. قد تضطر الى القيام بزيارات لوكلاء أو لزبائن، وربّما تشارك في ورشة عمل خلال الاسابيع الثلاثة الاولى. اسمع صوتك وكن موضوعيًا إذا أردت التألق. احذر بعض المزاجية في الاسبوع الأخير.



توقعات برج الجدي شهر مارس على الصعيد العاطفي

إنه شهر مناسب للمشاركة المتبادلة في النشاطات، فحاول إيجاد الوقت المناسب والكافي لذلك. كوكب الزهرة يسمح لك بالتواصل البنّاء والايجابي مع حبيبك. تكون الاسابيع الثلاثة الاولى ملائمة للتفاهم وللمّ الشمل وللحوار حول المسائل الصغيرة والكبيرة. قم بالمبادرة ولا داعي إلى الخجل. أما الايام العشرة الأخيرة فقد تسجّل بعض التوتر، فكن هادئًا وتجنّب تأزيم الامور. تسجّل الايام العشرة الأخيرة اهتمامًا أكبر بشؤون العائلة والمنزل، ويكون لموضوع وهاجس الاستقرار حيّز كبير في قراراتك وتحرّكاتك.



برج الدلو

توقعات برج الدلو شهر مارس على الصعيد المهني

لا تنسحب تحت الضغوط، بل كرّر المحاولات حتى تحصل على ما تريد. ليست اهدافك صعبة المنال، بل كل ما يتطلّبه الامر هو المثابرة وتكرار المحاولة احيانًا.

لا تزال تتقدم بخطوات ثابتة واكيدة، وما زال الحظ يواكب هذه الخطوات، فيميّزك عن الآخرين بوضوح. اجواء صعبة لدى مواليد متعددة، بينما الاجواء صافية في سمائك تناديك الى النشاط والاجتهاد، لعلك تتفوق في المنافسات وتحتل اعلى المراكز، فالساحة شبه خالية من المنافسين الاقوياء. لذلك ادعوك بشدة الى مواجهة الحياة بقوة وعزم.





تكون الحياة الاجتماعية جيدة هادئة حينًا وصاخبة احيانًا اخرى. انت تتكيّف مع الاجواء بسهولة، وتكون جاهزًا لتلبية الدعوات بطيبة خاطر. لكنك قد تشعر خلال الايام الأقل حظًا ببعض الارهاق، وهذا شيء طبيعي بسبب نشاطاتك الشهرية المكثفة، وربما يؤدي هذا بك الى الانسحاب من المجتمع مدة وجيزة.

اهم ما يميز هذا الشهر هو الثقة العالية بنفسك التي تظهر بوضوح في الاسابيع الأولى، فتقوى تدريجيًا لتطلق العنان لأفكارك وللتعبير عنها بجرأة وبطلاقة مع بداية فصل الربيع. انت تتمتع بحسّ كبير بالمسؤولية، كذلك تبدو حكيمًا وناضجًا، وقد تتولى الدفاع عن قضية معينة او تأخذ على عاتقك مسؤولية التجديد او التطوير في مشروع ما.

انه بالتأكيد شهر الانشغالات المالية من ملفات وقروض ودعم وصفقات. ان وجود الشمس والزُهرة في بيت المال بالنسبة الى برجك، يجلب الحظ والنجاح، ويسهّل المفاوضات التجارية والمالية. لا تضيّع عليك الوقت الثمين، فمواقع النجوم ايجابية وتلائم تطلّعاتك وطموحاتك المهنية. لا تقف مكتوفًا، بل تحرّك واظهر اهتمامًا وخبرة. اجل، اسعَ للفت النظر وشارك في النشاطات التي تخصّك. انه شهر مثمر وبنّاء، ولا بدّ من ان تسجّل هدفًا وتحقق انجازًا.

تنشط اللقاءات وتزدهر العلاقات العامة في الايام العشرة الأخيرة. وتكون محط الانظار بأفكارك الغنيّة والذكيّة. فاوض ولا تخف من المواجهة.

توقعات برج الدلو شهر مارس على الصعيد العاطفي

كن واضحًا في كلامك واظهر نياتك الصادقة. تستمر التأثيرات الفلكية الايجابية، وتكون الظروف مؤاتية لتفعيل الروابط ولتصحيح الشوائب. تصفو الاجواء بين الحبيبين، وتختفي التشنجات المسيئة والمزعجة، ليصبح بإمكانك

التفاهم بشكل افضل معه. لا خوف على مصير العلاقة اذا كان الطرفان مقتنعين باستمراريتها، فهي تقوى وتصبح اكثر متانة. اما العازب فهو على موعد مع فرصة جيدة للبحث عن شريك العمر. يتمتّع بشخصية جذابة تعكس ثقة بالنفس ورصانة. ينسجم حاليًا مع مواليد برج الحوت والدلو الحمل.



برج الحوت

توقعات برج الحوت شهر مارس على الصعيد المهني

تطل على العالم بصورة ناضجة وراقية جدًا. يكون (مارس) شهرًا جيدًا في معظمه، يتخلّله الكثير من اللحظات العذبة والايام المنتعشة الحافلة بالأماني والتطلعات، وربما القليل من التوتر. تلوح في الافق مشاريع خصبة، فتتحمّس للمشاركة والقيام بعمل فريد من نوعه. ترغب في لفت الانظار، وتريد تأدية دور مميز، وها هو الحظّ يساهم في دعم تطلعاتك.

يحصل جميع المواليد على فرصتهم لتحسين اوضاعهم وحل العقد والمشاكل. تتدبّر امورك بصورة فعالة، وتشعر بجرأة غير مسبوقة تدفعك الى تغيير مسار معيّن او مجال عمل كان يفي بالغرض لمصلحة مجازفة طموحة تأمل منها الكثير. لن يخيب ظنك على ما ارى،



انما لا بدّ من ان تمر عليك بعض الايام المتوتّرة ذات الطاقة الضعيفة او السلبية. تلاحظ خلالها مدى تأثرك السريع والمرهف بما يدور حولك. قد تشعر للحظات ان مخططاتك غير ذي جدوى، وتعتبر كل فشل يحصل حولك، وان كان لا يعنيك، بمثابة انذار لفشل قد يلحق بك فتشعر انك معني شخصٍيًا بكل شيء، علمًا انك غير معني بأي شيء تراقبه. ادعوك الى التعامل مع الأمور بواقعية وموضوعية وبمنطق، منعًا للانجراف وراء الاوهام.

انه شهر فعّال ومثمر، وعلى الارجح لن تبقى الامور على حالها، بل تتغير ولو قليلًا الى الافضل. تعيش حالة نشاط وحماسة طيلة الشهر، وترتاح لتطوّرات كبيرة تدفع عجلة العمل إلى الدوران بقوّة. تعيد تقييم الاحداث، وعلى الارجح تُدخل تغييرًا في اسلوبك وتعتمد نهجًا مختلفًا اكثر فعالية في معالجة الامور. تنضج مهنيًا، وتفرح لسرعة سير اعمالك. يفاجئك الحظ بلفتة سارة .انه شهر جميل وداعم لخطواتك، فلا تقف ساكنًا. بادر انت واحسم امرك. قد يكافئك الحظّ بفرصة عمل ثمينة او بخبر لمسألة عالقة، فتنفرج اساريرك. ان وجود كوكب الزُهرة في برجك يجلب المكاسب والطمأنينة والدعم، كذلك يحسّن فرص النجاح في المنافسات والمفاوضات التجارية والمالية.

توقعات برج الحوت شهر مارس على الصعيد العاطفي

انه شهر مميز غني بالعواطف الدافئة والنيات الحسنة، ولا بدّ من ان تصادف من يلفت نظرك وإحساسك. تشعر بحماسة هذا الشهر، وتنظر الى الحياة بإيجابية وعزيمة، الامر الذي ينعكس على علاقتك العاطفية بشكل ايجابي. ان كوكب الزُهرة يغذّي الأجواء الرومانسية، ويشجّع على المصالحة والتلاقي. ينسجم العازب مع مواليد برج السرطان والحمل والعقرب والحوت.