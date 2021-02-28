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ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. نصيحة الأبراج لمواليد 28 فبراير

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:10 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد شخصية اليوم في علم الأرقام: "أنت شخص مرح للغاية، خفيف الظل، مؤنس، ومقرب من الآخرين. مع ذلك قد لا تكون علاقاتك عميقة، بل متبدلة باستمرار.. أنت ذكي جدًا في التحليل لا سيما النفساني والفلسفي. قد تكون ثقافتك مختلفة وطارئة وعقائدك منوعة جدًا بحيث كل سنة تلمس تطورًا من نوع ما بها..

العلاقات العاطفية تكون ناجحة بالنسبة لك مع الأشخاص المتفائلين والمستقرين نفسيًا والحاسمين والحازمين. مثل الحمل والجدي. ربما لا تكون قادرًا على الانضباط وهذا ما يؤدي لتأرجح علاقاتك..

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