27 فبراير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك؟

برج الحوت، من أكثر الأبراج التى تتسم بالحساسية الشديدة بعالم من نسج الخيال، وهذا يجعل لأبناءه شخصيات مميزة بين مواليد الأبراج المختلفة.





وهذا ينطبق على مواليد 27 فبراير، وماذا عن باقي الصفات التى ينسم بها هذه المواليد.







تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 27 فبراير فإن ذلك يعنى أنك تتمتع بموهبة دبلوماسية، ولديك روح مبادرة وطاقة متغيرة وغير منتظمة، لكن حساسيتك تجعلك تميل للمبالغة فى انفعالاتك أحيانا.





وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة لمولود 27 تقول له فيها إن هذا العام يحمل لك أجواء ضاغطة فى أحيان كثيرة فأنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول فى مغامرات، أو أى نوع من المخاطرة، خاصة فى الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضرورى جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.