استمرار أعمال توسعة الشوارع الرئيسية بمدينة موط في الوادي الجديد

تشهد مدينة موط التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، حالة من التطور الحضاري وتوسعة الطرق الرئيسية وإزالة كافة الإنشغالات من علي جانبي الطرق الرئيسية والميادين داخل المدينة. وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية. الداخلةوإزالةالإنشغالات





أكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد، أن العمل مستمر في توسعة كافة الطرق الرئيسية بداية من طريق المستشفى، قسم الشرطة والطرق الرئيسية بحي الزهور والجناين الي ان يتم توسعة كافة الطرق والميادين داخل مدينة موط وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المرور والسير وكذلك استيعاب الحركة المرورية المتزايدة بالطرق الرئيسية .

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وأضاف حنفي، أن الهدف هو استغلال الأرصفة وكافة المساحات الغير مستغلة في الطريق، وتوسعته وإعادة التخطيط والتجميل للطريق الرئيسي في إطار الخدمات المختلفة بالمركز بالإضافة إلى أعمال التجميل والنظافة المستمرة، علاوة على شن حملات مختلفة وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة سواء بالبناء أو الزراعة.

وأضاف حنفي، أنه تم نقل أعمدة الإنارة على جانبي الطريق والانتهاء من توصيل الأسلاك الكهربائية، والبدء في إزالة الأرصفة الزائدة والبارزة ومن ثم وضع التربه الزلطية والبدء في رصف الطرق بالكامل.





من جانب اخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن بداية العام المقبل، ستشهد نهاية تنفيذ عدة مراحل من المحور خاصة القطاعات التي تمر بالمحافظة مؤكدا على أن المحور بأطوال تصل إلى أكثر من 1000 كيلو متر مقسم لمسافات يبدأ من توشكى في أسوان حتى منطقة درب الأربعين بمركز باريس بالوادي الجديد بطول 126 كم، ومن درب الأربعين إلى شرق العوينات بمركز الداخلة بطول 120 كم، ومن شرق العوينات إلى مدينة موط بمركز الداخلة، بطول 375 كم، ومن الداخلة للفرافرة بطول 320 كم، ومن الفرافرة حتى الواحات البحرية بطول 280 كم، ومن البحرية وحتى 6 أكتوبر بطول 290 كم.

وقال المحافظ، في بيان، إنه يجري استكمال العمل في مشروع رصف وازدواج طريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب والذي يبدأ من توشكي وحتى مدينة 6 أكتوبر في الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية.

أضاف الزملوط، أن مشروع تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات يجري تنفيذه بالإسناد إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكي – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، بينما وصلت نسبة التنفيذ في طريق الفرافرة – البحرية أكثر من 90 %.

وأكد المحافظ أنه جرى تقسيم هذه القطاعات بالمحور على شركات المقاولات على أن يجري ازدواج كل هذه الطرق بالمحور بداية من توشكي وحتى نهاية المحور في 6 أكتوبر.



