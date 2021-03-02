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رياضة

استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:40 ص
من تدريبات الزمالك
من تدريبات الزمالك
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إسراء أشرف
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.


ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.
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