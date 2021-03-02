عبر الهواء .. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوي الرئتين

لا يزال السل أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم. كل يوم ، يفقد أكثر من 4000 شخص حياتهم بسبب مرض السل ، تنتقل بكتيريا السل عبر الهواء من شخص إلى آخر.
يتم وضع بكتيريا السل في الهواء عندما يسعل أو يتكلم أو يغني الشخص المصاب بمرض السل في الرئتين أو الحلق. قد يتنفس الأشخاص القريبون هذه البكتيريا ويصابون بالعدوى.
السل لا ينتشر عن طريق :
مصافحة شخص ما
تقاسم الطعام أو الشراب
لمس أغطية السرير أو مقاعد المرحاض
تقاسم فرش الأسنان
تقبيل
عندما يتنفس الشخص بكتيريا السل ، يمكن للبكتيريا أن تستقر في الرئتين وتبدأ في النمو. من هناك ، يمكنها الانتقال عبر الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الكلى والعمود الفقري والدماغ.
يمكن أن يكون مرض السل في الرئتين أو الحلق معديًا. هذا يعني أن البكتيريا يمكن أن تنتشر لأشخاص آخرين. عادة ما يكون السل في أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الكلى أو العمود الفقري ، غير معدي.
من المرجح أن ينقل المصابون بمرض السل إلى الأشخاص الذين يقضون وقتًا معهم كل يوم. وهذا يشمل أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء العمل أو زملاء الدراسة.