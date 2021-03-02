عبر الهواء .. حقائق مخيفة عن مرض السل وطرق عدوي الرئتين

بكتيريا السل عبر الهواء من شخص إلى آخر.

لا يزال السل أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم. كل يوم ، يفقد أكثر من 4000 شخص حياتهم بسبب

يتم وضع بكتيريا السل في الهواء عندما يسعل أو يتكلم أو يغني الشخص المصاب ب

في الرئتين أو الحلق. قد يتنفس الأشخاص القريبون هذه البكتيريا ويصابون بالعدوى.