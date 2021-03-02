ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جرفت البشر والحجر..فيضانات مدمرة تجتاح مدينة مغربية..فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:56 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أدت أمطار غزيرة شهدتها مدينة تطوان، شمال المملكة المغربية، إلى فيضانات جرفت العشرات من المركبات والسيارات، وأغرقت بعض الأحياء.
وفيما لم تُسجل خسائر على مستوى الأرواح، فقد جرفت التيارات المائية القوية عشرات السيارات والمركبات، كما غمرت المياه العديد من المنازل، خاصة تلك المُتواجدة في الطوابق الأرضية. مُتسببة في إتلاف الأمتعة والأجهزة، خاصة الإلكترونية منها.
وأدت السيول الجارفة التي انتشرت في عدد من الأحياء إلى توقف كامل لحركة السير والجولان بمجموعة من المحاور الطرقية بالمدينة.
في المُقابل، أعلنت السًلطات المحلية أن المدينة شهدت ارتفاع منسوب بعض المجاري المائية وتسجيل فيضانات بمجموعة من قنوات الصرف، نجمت عنها العديد من الخسائر المادية، دون أن تخلف أي إصابات بشرية.
وأوضحت أنه تم تسجيل تسرب مياه الأمطار لما يناهز 275 منزلا بمجموعة من أحياء المدينة، فيما جرفت التدفقات الفيضانية 11 سيارة خفيفة.
وتابعت أنه جرت تعبئة جميع الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، من أجل مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، والتخفيف من تأثير هذه الفيضانات، والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين، والتدخل من أجل إعادة انسيابية حركة السير بالمحاور المقطوعة.
وفي وقت سابق، حذرت السلطات المغربية من زخات رعدية وأمطار في مناطق شمال المملكة، من بينها الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضحى بحياته دون تردد.. مراهق يلقى حتفه غرقا بعد إنقاذ شقيقه من موت وشيك

بعد فيضانات شديدة..إجلاء آلاف البريطانيين من منازلهم..فيديو

مياه القليوبية تدفع بـ معداتها للتعامل مع تجمعات الأمطار ..صور

أماكن تساقط الثلوج والتحذيرات.. تفاصيل الحالة الجوية في الأردن

ترشيحاتنا

هدية من الصين.. العراق يعلن بدء عمليات التطعيم ضد كورونا

للموظفين بالدولة.. علاوات تشجيعية وحوافز تميز بقانون الخدمة المدنية

انهيار أسعار الذهب.. أقل مستوى للمعدن النفيس في 8 أشهر

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة؟ 10 حقائق لا يعرفها كثير

تداول أسئلة وإجابات امتحاني أحياء وفلسفة 2 ثانوي على السوشيال ميديا

وعكة صحية لـ رضا عبدالعال ونقله للمستشفى.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان