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فن

بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:29 ص
ليدي جاجا
ليدي جاجا
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية ليدي جاجا أثناء خروجها من أحد الفنادق في مدينة روما الإيطالية، برفقة حراسها الشخصيين الذين قاموا بإحاطة النجمة العالمية بشكل كبير ومكثف لحمايتها. 


ويعد ذلك الظهور الأول لـ ليدي جاجا بعد تعرض حارس كلبها ريان فيشر إلى السطو المسلح والعثور على كلبها بعد أيام من فقدانه.


وكشف موقع  Deadline أن النجمة العالمية ليدي جاجا سوف تقوم بتجسيد قصة حياة الزوجة السابقة لمصمم الأزياء ماوريتسيو جوتشي، في فيلم جديد ينتمي لعالم الجريمة.


وقال الموقع إن ليدي جاجا تجسد دور باتريزيا ريجياني،  في الفيلم الذي انطلق تصويره مارس الماضي وتوقف تصوير بسبب فيروس كورونا.


ويركز الفيلم على تفاصيل حياة باتريزيا ريجياني، مؤلفة الأغاني والمطربة.


عُرفت ريجياني في البداية بصفتها خبيرة اجتماعيًا بعد أن تزوجت موريزيو غوتشي، الذي أصبح رئيسًا لعلامة غوتشي التجارية بعد وفاة عمه رودولفو غوتشي في عام 1983.
بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا
بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا
بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا
بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا
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