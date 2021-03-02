بعد إطلاق النيران على حارس كلبها.. حراسة مشددة لـ ليدي جاجا









ويعد ذلك الظهور الأول لـ ليدي جاجا بعد تعرض حارس كلبها ريان فيشر إلى السطو المسلح والعثور على كلبها بعد أيام من فقدانه.











وكشف موقع Deadline أن النجمة العالمية ليدي جاجا سوف تقوم بتجسيد قصة حياة الزوجة السابقة لمصمم الأزياء ماوريتسيو جوتشي، في فيلم جديد ينتمي لعالم الجريمة.











وقال الموقع إن ليدي جاجا تجسد دور باتريزيا ريجياني، في الفيلم الذي انطلق تصويره مارس الماضي وتوقف تصوير بسبب فيروس كورونا.









ويركز الفيلم على تفاصيل حياة باتريزيا ريجياني، مؤلفة الأغاني والمطربة.







