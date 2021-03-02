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مياه المنيا: دورة تدريبية عن تطبيق متطلبات الأيزو 17025 بالمعامل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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منار نور
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، دورة تدريبية عن تطبيق  متطلبات الأيزو 17025 الخاصة بالمعامل، بحضور 40 كيميائي لتأهيل 5 معامل للحصول على شهادة الاعتماد الأيزو.

وقال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الدورة تمت بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية (IWSSTA).

وأوضح أن المعامل المستهدف تأهيلها، هم: "المعمل المركزي لمياه الشرب، والمعمل المركزي لتحاليل مياه الصرف الصحي والصناعي، ومعمل محطة كدوان، ومعمل محطة عرب الزينة فرع سمالوط، ومعمل محطة علي باشا فرع مطاي".

وأكد الشهاوى أن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من اجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
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