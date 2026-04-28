استمرار وتكثيف الغارات على الجنوب اللبناني رغم الهدنة

استمر التصعيد الميداني بوتيرة مرتفعة، مع تكثيف الغارات الجوية على العاصمة بيروت ومناطق الجنوب، رغم سريان الهدنة، حيث خلق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل مكثف فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

وفي الجنوب، شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح ثلاث غارات استهدفت بلدة زوطر الشرقية في النبطية، فيما تقوم القوات الإسرائيلية بإطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه حي المهنية في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان، وسط حالة من التوتر والخوف بين السكان.

كما يواصل الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلى والمسير تحليقه فوق منطقة صور وعدد من البلدات والقرى الجنوبية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ تتابع عمليات البحث عن مفقودين جراء الغارة التي استهدفت بلدة حاريص، وسط ظروف ميدانية صعبة وتعقيدات تعيق عمليات الإغاثة.

يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات متزايدة من تدهور الوضع الإنساني، مع تسجيل موجات نزوح جديدة من المناطق المستهدفة، وارتفاع الحاجة إلى المساعدات الطبية والإغاثية، في وقت يطالب فيه الأهالي المجتمع الدولي بالضغط لوقف الانتهاكات وضمان الالتزام الفعلي بالهدنة.