خالد منيب: موسيقى أحمد منيب لا تقل أهمية عن سيد درويش أو عبد الحليم حافظ .. فيديو

قال خالد منيب ، مؤسس فرقة منيب باند، إن الفرقة تأسست منذ عدة سنوات وكانت الفكرة انطلقت قبل وفاة والده الفنان أحمد منيب، الفرقة تعمل على استمرارية لفن أحمد منيب لأنها كانت رسالة ولم تكن مرحلة فنية فقط فى تاريخ الفن، لافتًا إلى أنه تم تأسس الباند فى عام 2010 فى الذكرى العشرين لوفاة والده.





وأضاف خالد منيب، ، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفرقة تحييى أغانى الفنان الراحل أحمد منيب، مضيفا أن من أكثر الأغانى طلبًا من قبل عشاقه هى ربك هو العالم، والدنيا برد، وصدقنى يا صاحبى.



