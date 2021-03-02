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خالد منيب: موسيقى أحمد منيب لا تقل أهمية عن سيد درويش أو عبد الحليم حافظ .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال خالد منيب ، مؤسس فرقة منيب باند، إن الفرقة تأسست منذ عدة سنوات وكانت الفكرة انطلقت قبل وفاة والده الفنان أحمد منيب، الفرقة تعمل على استمرارية لفن أحمد منيب لأنها كانت رسالة ولم تكن مرحلة فنية فقط فى تاريخ الفن، لافتًا إلى أنه تم تأسس الباند فى عام 2010 فى الذكرى العشرين لوفاة والده.

وأضاف خالد منيب، ، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفرقة تحييى أغانى الفنان الراحل أحمد منيب، مضيفا أن من أكثر الأغانى طلبًا من قبل عشاقه هى ربك هو العالم، والدنيا برد، وصدقنى يا صاحبى.

وتابع أن الجمهور المتابع للفرقة هو جمهور عائلى، موضحًا أن أنه يختار أصوات ويدربها على الأغانى النوبية، مؤكدًا أن الفرقة تعد مدرسة لتدريب الأصوات وتورث الخبرة للجيل الجديد، منوهًا بان موسيقى أحمد منيب لا تقل أهمية عن عبد الحليم حافظ وموسيقى سيد درويش.
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