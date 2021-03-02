ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمساعدته في كسب رزقه.. محافظ سوهاج يُسلم "تروسيكل" لوالد "كريمة"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:56 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تروسيكل لوالد الفتاة كريمة، إحدى الأشخاص ذو الإحتياجات الخاصة ومراعاة لظروفه المعيشية الصعبة، ومساعدته في إيجاد مصدر رزق بقريته ليتمكن من رعاية أسرته.


وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالديوان العام.
 
ومن الجدير بالذكر أن محافظ سوهاج قد استقبل في وقت سابق الفتاة كريمة ووالدها بمكتبه، واستمع إلى مطالبها، حيث تم دمجها بالتعليم المجتمعي، وتوفير كرسي متحرك، وإعادة تأهيل جزء من منزلها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.

وكانت قد طالبت الفتاة بتوفير مصدر دخل مناسب لوالدها، حيث تم اليوم منحه التروسيكل كمشروع صغير يساعده على توفير متطلبات المعيشة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قرر صرف مساعدات مالية فورية.. محافـظ المنوفية يسلم 3 كراسي ودراجة بخارية لذوى الهمم

تروسيكل ومساعدة مالية تعين «فتاة الظواهرية» على مواجهة أعباء الحياة

محافظ الشرقية يأمر بتوفير تروسيكل لسيدة من ذوي الهمم.. تفاصيل

محافظ سوهاج يطلق حملة "حلوة الذرية .. بس مسئولية" للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

محافظ سوهاج يسلم 25 شيكا بقيمة 175 ألف جنيه لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

محافظ سوهاج: انعقاد لجنة مواجهة الأزمات لمتابعة سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

للموظفين بالدولة.. علاوات تشجيعية وحوافز تميز بقانون الخدمة المدنية

هدية من الصين.. العراق يعلن بدء عمليات التطعيم ضد كورونا

رغم المفاجأة.. عبد المنصف يكشف سر التصدي لركلة جزاء الزمالك

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

غضب في ليفربول بسبب شوقي غريب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة