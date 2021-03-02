لمساعدته في كسب رزقه.. محافظ سوهاج يُسلم "تروسيكل" لوالد "كريمة"

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، تروسيكل لوالد الفتاة كريمة، إحدى الأشخاص ذو الإحتياجات الخاصة ومراعاة لظروفه المعيشية الصعبة، ومساعدته في إيجاد مصدر رزق بقريته ليتمكن من رعاية أسرته.









وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالديوان العام.

ومن الجدير بالذكر أن محافظ سوهاج قد استقبل في وقت سابق الفتاة كريمة ووالدها بمكتبه، واستمع إلى مطالبها، حيث تم دمجها بالتعليم المجتمعي، وتوفير كرسي متحرك، وإعادة تأهيل جزء من منزلها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.





وكانت قد طالبت الفتاة بتوفير مصدر دخل مناسب لوالدها، حيث تم اليوم منحه التروسيكل كمشروع صغير يساعده على توفير متطلبات المعيشة.