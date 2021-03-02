السم الأبيض.. السجن المشدد لشقيقين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، شقيقين ، بالسجن المشدد 6 سنوات للأول وعامين للثانى، وذلك لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار،بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.





البداية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، نفاذا لإذن النيابة العامة من ضبط صاحب كافتيريا وشقيقه جزار مقيمين دائرة القسم، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن 228 جراما بقصد الاتجار.





وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقدمتهما النيابة العامة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.