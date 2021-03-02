رد فعل مفاجئ لـ عروس بعد انفصالها عن خطيبها قبل الزفاف مباشرة.. شاهد

بعد انفصالها عن خطيبها قبيل موعد حفل زفافهما، قررت عروس أمريكية في الـ35 من عمرها "الزواج من نفسها" في خطوة تهدف من خلالها إلى التأكيد على حبها لذاتها، وأنفقت مبلغًا قدره ألف جنيه إسترليني من أجل إقامة حفل زفاف أحلامها.





يذكر أن "مايج تايلور"، وهي من ولاية "جورجيا" الأمريكية، كانت تأمل دائمًا إقامة حفل زفافها بالتزامن مع الهالوين (31 أكتوبر) لعام 2020، لكنها انفصلت عن خطيبها في شهر يونيو من العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك لم ترغب في التخلي عن الزفاف الذي كانت تحلم به، ومن ثم قررت المضي قدمًا وإقامة الحفل بدون عريس، والزواج من نفسها على غرار فتيات أخريات سبق أن سمعت قصص إقدامهن على الخطوة ذاتها.









وخلصت "تايلور" بعد تفكير إلى أن هذه الخطوة بمثابة فرصة مثالية للتعبير عن حبها لذاتها، ونقلت وسائل إعلام في الآونة الأخيرة عن العروس قولها إن أحد الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار راجع إلى رغبتها في التخلي عن فكرة إرضاء الناس، مشيرة إلى أن قرارها يتعلق بتقبلها لذاتها ولاختياراتها في الحياة وإعطاء الأولوية لسعادتها وصحتها النفسية والبدنية.





وعلى غرار أي عروس، أمضت "مايج تايلور" عدة أشهر في التخطيط لحفلها المنتظر كأي حفل زفاف عادي، حيث اختارت فستان زفاف وخاتمًا من الماس، وأعدت التحضيرات الخاصة بالمراسم الاحتفالية.









وأشارت إلى أن القلق تملك منها في بعض الأحيان أثناء التخطيط للحفل، حيث كانت تخشى أن يرى أفراد عائلتها وأصدقاؤها هذه الخطوة على أنها "تصرف نرجسي" أو أنها تسعى للتعويض عن انفصالها عن خطيبها، مؤكدة أن هذا ليس قصدها إطلاقًا.



