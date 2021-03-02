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منوعات

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:33 ص
طفلة 9 أعوام تلقى
طفلة 9 أعوام تلقى مصرعها بسبب جلسة لـ«طرد الأرواح الشريرة»
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هدير علاء
لقيت طفلة في التاسعة من عمرها مصرعها ضربًا حتى الموت خلال جلسة لـ"طرد الأرواح الشريرة" في سريلانكا.


وأعلنت الشرطة المحلية أمس، الاثنين، إلقاء القبض على سيدتين على خلفية واقعة مصرع الطفلة، التي تعرضت للضرب مرارًا خلال أحد الطقوس اعتقادًا بأن ذلك من شأنه "طرد روح شريرة تسكنها".


تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة "دلجودا"، التي تقع على مسافة تُقدر بحوالي 40 كيلو مترًا شمال شرق العاصمة السريلانكية "كولمبو".




ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه كان من المقرر أن تمثل السيدتان المشتبه في تورطهما في مصرع الطفلة، وهما والدتها وسيدة أخرى تولت إجراء جلسة طرد الأرواح الشريرة المزعومة، أمام محكمة محلية للاستماع إلى الاتهامات الموجهة إليهما أمس، ولم تكشف السلطات المحلية بعد عن هوية أي منهما أو هوية الطفلة الراحلة.


وأفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية "أجيث روهانا" بأن الأم اعتقدت أن ابنتها كانت "ممسوسة بروح شريرة" واصطحبتها إلى محل إقامة المشتبه بها الثانية باعتبارها خبيرة في طرد الأرواح الشريرة، من أجل إجراء الطقس الذي أودى بحياة الطفلة.


وأضاف "روهانا" أن "طاردة الأرواح الشريرة" وضعت أولًا زيتًا على الطفلة ثم بدأت في ضربها بعصا مرارًا وتكرارًا؛ وبعد أن فقدت الضحية الوعي نُقلت إلى مستشفى حيث أعلن الأطباء وفاتها.




وأشار المتحدث باسم الشرطة المحلية إلى أن السيدة التي أجرت الطقس الذي راحت ضحيته الطفلة ذات الـ9 أعوام كانت معروفة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة بتقديمها مثل هذه الخدمات، وتجري الشرطة تحقيقًا لتحديد إذا ما كان شخص آخر قد تعرض للإيذاء.


وحث "أجيث روهانا" على ضرورة توخي الحذر حيال مثل هذا النوع من الخدمات، مشيرًا إلى أن الطفلة ليست أول ضحية تلقى حتفها خلال مثل هذه الطقوس.
بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان
بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان
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